دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان 2020 وفضل تردده ثوابه.. دعاء يوم 14 رمضان 1441





يسعى المسلمون في شهر رمضان الكريم لمعرفة أدعية رمضان المستجابة ووثوابها وفضل ترددها، ويحل علينا اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك 1441 والموافق الخميس 7 مايو 2020 ، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان وثوابه وفضل تردده، وفيما يلي دعاء يوم 14 رمضان 2020.





يحرص المسلمون بكل مكان في العالم على معرفة الادعية المستجابة في شهر رمضان الكريم والتعبد والتقرب إلى الله سبحانه وعتعالى، حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-في حديث شريف : "للصائم دعوة لا ترد"، ويقول الله سبحانه وتعالى {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [سورة غافر - الآية 60]، وفيما يلي دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان 1441 هجريًا.





دعاء اليوم الر ابع عشر من رمضان 2020





دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان، يعد شهر رمضان المبارك، فرصة ثمينة لجني الجسنات بالدعاء والاستغفار، حيث أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يدعو على الدعاء في كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من ثواب كبير.





دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان 1441





عن ابن عباس، عن النبِي صلى الله عليه وآله وسلم: "اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي فِيهِ بِالْعَثَرَاتِ، وَ أَقِلْنِي فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَ الْهَفَوَاتِ، وَ لَا تَجْعَلْنِي غَرَضًا لِلْبَلَايَا وَ الْآفَاتِ، بِعِزِّكَ يَا عِزَّ الْمُسْلِمِينَ".





ثواب وفضل دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان





وعن ثواب وفضل دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان، للدعاء فضل عظيم على العباد ويعد أحد أهم العبادات التي يتقرب بها الإنسان من الله عز وجل، وبالنسبة لدعاء اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك فمن دعا به "فَكَأَنَّمَا صَامَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ”.





شهر رمضان المبارك تكون أبواب السماء مفتوحة، وتكثر فيه الخيرات والرحمات من الله عز وجل، ويستيجب الله دعاء الداعين من عباده، فشهر رمضان في أوله رحمة وفي أوسطة مغفرة وفي أخرة عتق من النار، لذلك من المستحب كثرة الدعاء واللجوء إلى الله ليغفر لنا ذنوبنا ويقينا عذاب النار.





أدعية مستجابة في شهر رمضان 1441

- اللّهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ فَضْلِكَ، وَ أنزِل عَلَيَّ فيهِ بَرَكاتِكَ وَ أسْكِنِّي فيهِ جَنّاتَكَ، يا مَجيبَ دَعوَةِ المُضْطَرِّينَ.





- اللّهُمَّ اغْسِلني فيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْني فيهِ مِنَ العُيُوبِ، يامُقيلَ عَثَراتِ المُذنبين.





- اللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ فَضْلَ لَيلَةِ القَدرِ، وَ صَيِّرْ اُمُوري فيهِ مِنَ العُسرِ إلى اليُسرِ يا رَؤوفاً بِعِبادِهِ الصّالحينَ.





- اللّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي فيهِ مِنَ النَّوافِلِ، وَ أكْرِمني فيهِ بِإحضارِ المَسائِلِ، وَ قَرِّبْ فيهِ وَسيلَتي إليكَ مِنْ بَيْنِ الوَسائِلِ.





- اللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ بالشُّكرِ وَ القَبولِ عَلى ماتَرضاهُ وَ يَرضاهُ الرَّسولُ مُحكَمَةً فُرُوعُهُ بِالأُصُولِ.



