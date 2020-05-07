Advertisements

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان 2020 وفضل تردده ثوابه.. دعاء يوم 14 رمضان 1441

الخميس 07/مايو/2020 - 12:57 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان 2020 وفضل تردده ثوابه.. دعاء يوم 14 رمضان 1441

يسعى المسلمون في شهر رمضان الكريم لمعرفة أدعية رمضان المستجابة ووثوابها وفضل ترددها، ويحل علينا اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك 1441 والموافق الخميس 7 مايو 2020 ، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان وثوابه وفضل تردده، وفيما يلي دعاء يوم 14 رمضان 2020.

يحرص المسلمون بكل مكان في العالم على معرفة الادعية المستجابة في شهر رمضان الكريم والتعبد والتقرب إلى الله سبحانه وعتعالى، حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-في حديث شريف : "للصائم دعوة لا ترد"، ويقول الله سبحانه وتعالى {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [سورة غافر - الآية 60]، وفيما يلي دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان 1441 هجريًا.

دعاء اليوم الر ابع عشر من رمضان 2020

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان، يعد شهر رمضان المبارك، فرصة ثمينة لجني الجسنات بالدعاء والاستغفار، حيث أن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يدعو على الدعاء في كل يوم من أيام شهر رمضان لما يحمله من ثواب كبير.

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان 1441

عن ابن عباس، عن النبِي صلى الله عليه وآله وسلم: "اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِي فِيهِ بِالْعَثَرَاتِ، وَ أَقِلْنِي فِيهِ مِنَ الْخَطَايَا وَ الْهَفَوَاتِ، وَ لَا تَجْعَلْنِي غَرَضًا لِلْبَلَايَا وَ الْآفَاتِ، بِعِزِّكَ يَا عِزَّ الْمُسْلِمِينَ".

ثواب وفضل دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان 

وعن ثواب وفضل دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان، للدعاء فضل عظيم على العباد ويعد أحد أهم العبادات التي يتقرب بها الإنسان من الله عز وجل، وبالنسبة لدعاء اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك فمن دعا به "فَكَأَنَّمَا صَامَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ”.

شهر رمضان المبارك تكون أبواب السماء مفتوحة، وتكثر فيه الخيرات والرحمات من الله عز وجل، ويستيجب الله دعاء الداعين من عباده، فشهر رمضان في أوله رحمة وفي أوسطة مغفرة وفي أخرة عتق من النار، لذلك من المستحب كثرة الدعاء واللجوء إلى الله ليغفر لنا ذنوبنا ويقينا عذاب النار.

أدعية مستجابة في شهر رمضان 1441
 
- اللّهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ فَضْلِكَ، وَ أنزِل عَلَيَّ فيهِ بَرَكاتِكَ وَ أسْكِنِّي فيهِ جَنّاتَكَ، يا مَجيبَ دَعوَةِ المُضْطَرِّينَ.

- اللّهُمَّ اغْسِلني فيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَطَهِّرْني فيهِ مِنَ العُيُوبِ،  يامُقيلَ عَثَراتِ المُذنبين.

- اللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ فَضْلَ لَيلَةِ القَدرِ، وَ صَيِّرْ اُمُوري فيهِ مِنَ العُسرِ إلى اليُسرِ يا رَؤوفاً بِعِبادِهِ الصّالحينَ.

- اللّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّي فيهِ مِنَ النَّوافِلِ، وَ أكْرِمني فيهِ بِإحضارِ المَسائِلِ، وَ قَرِّبْ فيهِ وَسيلَتي إليكَ مِنْ بَيْنِ الوَسائِلِ.

- اللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ بالشُّكرِ وَ القَبولِ عَلى ماتَرضاهُ وَ يَرضاهُ الرَّسولُ مُحكَمَةً فُرُوعُهُ بِالأُصُولِ.

دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان 2020 وفضل تردده ثوابه.. دعاء يوم 14 رمضان 1441

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مقالات اسلامية فضل دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان دعاء يوم 14 رمضان 2020 دعاء يوم 14 رمضان 1441 دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان دعاء 14 رمضان ثواب دعاء اليوم الرابع عشر من رمضان بوابة الفجر اليوم الرابع عشر من رمضان الفجر الادعية المستجابة في رمضان ادعية في رمضان ادعية رمضان المستجابة ادعية اسلامية

أخبار تهمك

تقارير.. الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ حوالي 11 ساعة

تصريحات نارية من حلمي النمنم بشأن التعليم الأزهري(فيديو)

منذ أقل من ساعتين

صالح جمعة يحسم مصيره مع الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

منذ حوالي 8 ساعات

فايلر يوافق على الحصول على نجم مازيمبي

منذ 37 دقيقة

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

منذ حوالي 21 ساعة

الموت يفجع طليقة عمرو دياب

منذ حوالي 3 ساعات

"الصحة": تسجيل 387 إصابة جديدة بالكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وفاة ممرضة بـ"كورونا" في مستشفى جامعة طنطا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نائب مدير مستشفى النجيلة يعلن تعافيه من فيروس كورونا

منذ ساعة و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

دعاء اليوم السابع من رمضان.. فضله وصيغته

‫دعاء اليوم الثامن من رمضان.. اللهم أرزقني فيه رحمة الأيتام‬‎

دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان.. اللهم حبب إلي فيه الإحسان

(اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيَّ فِيهِ الْإِحْسَانَ) | دعاء اليوم الحادي عشر من رمضان 1441 وافضل الادعية المستجابة في الشهر الفضيل Ramadan 2020/1441

دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان 1441 وثوابه وفضل تردده.. اعرف دعاء يوم 12 رمضان 2020

دعاء اليوم الثالث عشر من رمضان 1441 وفضله ثوابه.. دعاء يوم 13 رمضان 2020

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:51 م

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

05:27 م

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

01:50 م

"الصحة": تسجيل 387 إصابة جديدة بالكورونا.. و17 حالة وفاة

05:32 م

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

08:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة