نجم نابولي يقترب من ريال مدريد





أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن السنغالي خاليدو كوليبالي نجم نابولي الإيطالي يقترب من الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن كوليبالي البالغ من العمر 28 عامًا ارتبط اسمه بالانتقال إلى أكثر من نادٍ على رأسها ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وذلك في ظل رغبته في خوض تجربة جديدة خارج نابولي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يرتبط بعلاقة جيدة مع رمضاني وكيل أعمال خاليدو كوليبالي وهو ما قد يسهل من مسألة انضمامه إلى قلعة السانتياجو برنابيو في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن زيدان يبحث عن بديل لمدافعه الدولي الإسباني سيرجيو راموس الذي ينتهي عقده مع الملكي عقب نهاية الموسم المقبل.