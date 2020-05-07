هاني زادة: موقف الزمالك سليم في قضية كهربا ونسعى للحصول على تعويض مادي كبير

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أكد هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على أن عقد النادي الأبيض مع محمود عبد المنعم "كهربا" والموثق في اتحاد الكرة سليم جدا.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت بأن نادي الزمالك يسعى للحصول على أكبر مقابل مادي في قضية كهربا.



وزاد بأن كهربا سيخسر القضية وموقف الزمالك قوي للغاية ونسعى للحصول على أكبر تعويض مادي.



وتابع بأن النادي الأبيض قام بدفع الكثير من الملايين كمديونات إلى اللاعبين خلال الفتة الماضية.