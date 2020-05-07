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لامبورجيني تستعد لإطلاق سيارة جديدة بعد استئناف الإنتاج

الخميس 07/مايو/2020 - 01:02 ص
سيارات لامبورجيني
سيارات لامبورجيني
تستعد شركة لامبورجيني الإيطالية لإطلاق سيارة جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد إعلانها منذ يومين باستئناف الإنتاج في مصنعها الذي توقف أسابيع بسبب تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" في معظم دول العالم.

وكشفت لامبورجيني  عن إطلاق سيارة خارقة جديدة قبل نهاية الأسبوع الحالي في 7 مايو. وقال Stefano Domenicali الرئيس التنفيذي لـ لامبورجيني في بيان للشركة" نحن مستعدون لإعادة التشغيل بطاقة كبيرة، ولكن أيضًا مع البروتوكولات الصارمة".

وفي الوقت الحالي، لا تتوفر معلومات مؤكدة حولاسم وتصميم وسعر سيارة لامبورجيني الجديدة، يعتقد البعض أنها ستكون فئة هجينة من أوروس، ومن المحتمل أن تكون السيارة فائقة الأداء للحلبات.

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