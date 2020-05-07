Advertisements

عاصي الحلاني: الفن لا حدود له وأحلام غالية على قلبي وعبدالله الرويشد لايشبه أحد

الخميس 07/مايو/2020 - 01:10 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
حل فارس الغناء العربي عاصي الحلاني ضيفًا مع حسن البلام عبر برنامج "سوالف رمضانية" والذي يبث عبر صفحات روتانا بمواقع التواصل الاجتماعي من خلال البث المباشر.

وقال عاصي الحلاني أن أفضل شئ في الفن أن ليس له حدود وتحدث عن علاقته بالفنانة أحلام وقال إنها غالية على قلبه ودائمًا ما تنادي ماريتا ودانا ب كلمة يابناتي وهذا الأمر يسعده كثيرًا.

وأضاف الحلاني أن هناك علاقة صداقة تجمعه بالفنان عبد الله الرويشد وأكد أنه لا يشبه أحدَا لأنه فنان عظيم.

أخبار تهمك

تقارير.. الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

منذ حوالي 22 ساعة

صالح جمعة يحسم مصيره مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من الحكومة على فرض رسم التنمية وأسعار البنزين

منذ حوالي 18 ساعة

ننشر صورة فرد الأمن المتوفى بحادث سيارة بمحل حلواني بالعمرانية

منذ أقل من ساعتين

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

متحدث الوزراء: الحكومة تعقد اجتماعا اليوم لإعلان ساعات الحظر (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وفاة ممرضة بـ"كورونا" في مستشفى جامعة طنطا

منذ حوالي 11 ساعة

"الصحة": تسجيل 387 إصابة جديدة بالكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

منذ حوالي 9 ساعات

الموت يفجع طليقة عمرو دياب

منذ حوالي 5 ساعات

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:51 م

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

ننشر صورة فرد الأمن المتوفى بحادث سيارة بمحل حلواني بالعمرانية

12:51 ص

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

05:27 م

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

01:50 م

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

08:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة