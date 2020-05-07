عاصي الحلاني: الفن لا حدود له وأحلام غالية على قلبي وعبدالله الرويشد لايشبه أحد

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حل فارس الغناء العربي عاصي الحلاني ضيفًا مع حسن البلام عبر برنامج "سوالف رمضانية" والذي يبث عبر صفحات روتانا بمواقع التواصل الاجتماعي من خلال البث المباشر.



وقال عاصي الحلاني أن أفضل شئ في الفن أن ليس له حدود وتحدث عن علاقته بالفنانة أحلام وقال إنها غالية على قلبه ودائمًا ما تنادي ماريتا ودانا ب كلمة يابناتي وهذا الأمر يسعده كثيرًا.



وأضاف الحلاني أن هناك علاقة صداقة تجمعه بالفنان عبد الله الرويشد وأكد أنه لا يشبه أحدَا لأنه فنان عظيم.