Advertisements

مصطفى الفقي: سد النهضة كيد سياسي من الدرجة الأولى

الخميس 07/مايو/2020 - 05:17 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن ضرر سد النهضة سيلحق بجميع الأطراف بما فيه الطرف السوداني، وليس صحيحًا بأن السد يمثل فائدة كاملة للسودان، وضرر كامل لمصر، فالكل متضرر.

وأشار "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية ""الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، إلى أن السودان إذا أتخذ موقفًا موضوعيا وعلميًا من أزمة سد النهضة، فهذا سيدفع الأشقاء في إثيوبيا إلى تدارك الموقف، معقبًا: "سد النهضة موضوع كيدي سياسي من الدرجة الأولى، وليس اقتصاديًا". 

وأشار المفكر السياسي، إلى أن مصر كانت هادئة وصابرة في التعامل مع سد النهضة، وقبلت بعض الضغوط على حصتها في مياه نهر النيل، ولكن تجاوز هذا الحد سيقلب الموازين.

وفي وقت سابق، أعلنت إثيوبيا، مواصلة عمليات بناء سد النهضة واعتبار مسألة الانتهاء من السد أولوية قصوى بالنسبة للبلاد، رغم تفشي فيروس كورونا. 

وصرح وزير الدولة الإثيوبي للشئون المالية أيو تيكالين، لوكالة "بلومبرج":"قد نعيد ترتيب أولويات مشروعات بسبب هذه الأزمة، سد النهضة الإثيوبي العظيم، أؤكد لكم، أنه ليس واحدا منها... نحن ماضون في الالتزام بالجدول الزمني. وسنملأ السد وسنبدأ في توليد الطاقة".

وكانت الحكومة الإثيوبية، قد أعلنت حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا.

ومن جتهما، أكدت أن مصر والسودان تمسكهما بمرجعية مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة وما تم التوافق عليه في هذا المسار وإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في العام 2015، واستقبل رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الخميس الماضي اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة ووزير الري والموارد المائية، وبحضور وزير الرى والموارد المائية السودانى ياسر عباس، ومدير المخابرات العامة السودانى الفريق جمال عبد المجيد. .

وتناول اللقاء المستجدات على الساحة الإقليمية وأوجه التعاون الثنائي بين السودان ومصر في مختلف المجالات وتطورات ملف سد النهضة، كما ناقش الطرفان ترتيبات الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى القاهرة وأديس أبابا في القريب العاجل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفى الفقي مصر سد النهضة السودان أخبار

أخبار تهمك

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ حوالي 16 ساعة

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الموت يفجع طليقة عمرو دياب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة ممرضة بـ"كورونا" في مستشفى جامعة طنطا

منذ حوالي 14 ساعة

"دي قصتي وأنا كنت بتاع دوكو".. ناصر البرنس يهاجم محمد رمضان من جديد (فيديو)

منذ ساعتين و 45 دقيقة

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ يوم

متحدث الحكومة يعلق على واقعة الإفطار الجماعي ببولاق (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يتخذ هذا القرار فى حال إلغاء الدوري

منذ أقل من ساعتين

هكذا نعت كنزي نجلة عمرو دياب جدتها

منذ ساعة و 25 دقيقة

"الصحة": تسجيل 387 إصابة جديدة بالكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

ننشر صورة فرد الأمن المتوفى بحادث سيارة بمحل حلواني بالعمرانية

منذ حوالي 5 ساعات

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

هاني خلاف: تطابق في الرؤى بين مصر والسودان حول طبيعة معالجة أزمة سد النهضة

عاجل.. قرار جديد من السودان بشأن سد النهضة

تفاصيل اجتماع اليوم الأول من مفاوضات "سد النهضة" بالخرطوم

خبيرة: هناك حاجة إثيوبية للاتفاق حول ملء السد

وزير الري السوداني يكشف آخر تطورات الخلاف بشأن سد النهضة

وزارتا الخارجية والري ترفضان بيان إثيوبيا بشأن سد النهضة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:01 ص

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

10:51 م

"دي قصتي وأنا كنت بتاع دوكو".. ناصر البرنس يهاجم محمد رمضان من جديد (فيديو)

02:57 ص

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

08:17 ص

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

01:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة