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الحلقة 14 مسلسل جمع سالم.. سامح الصريطي يكتشف حقيقة نسب زينة

الخميس 07/مايو/2020 - 01:44 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
بدأت منذ قليل شاشة قناة النهار دراما عرض الحلقة 14 من مسلسل جمع سالم للفنانة زينة، حيث قام الفنان سامح الصريطي "فوزي حرب" بجمع معلومات عن الفنانة زينة "مريم" وذلك بعدما غدرت به حتى أن أكتشف حقيقة نسباها وأنها أبنة الفنانة دلال عبد العزيز "هاجر" بالتبني.


مسلسل "جمع سالم" تدور أحداثة في إطار أجتماعي حول قضية التبني، وشارك في البطولة الفنانة زينة وريم البارودي وميدو عادل ومحمد شاهين وسلوى خطاب وسامح الصريطي.

و يعرض مسلسل "جمع سالم" يوميًا على شاشة قناة "النهار دراما" في تمام الساعة 9 ونصف مسًاء.

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