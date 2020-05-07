Advertisements

"لعبة النسيان".. يتصدر ترند تويتر بعد الحلقة 13

الخميس 07/مايو/2020 - 01:20 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد

تصدر مسلسل لعبك النسيان ترند موقع تويتر عقب عرض الحلقة الثالثة عشر من المسلسل
وشهدت الحلقة ١٣ من مسلسل "لعبة النسيان" للنجمة دينا الشربيني العديد من المفاجأت، حيث توجهت رقية الي المستشفى لتعرف السبب الحقيقي وراء دخولها المستشفى قبل خمس سنوات، والبحث تمكنت من معرفة السبب وهو اصابتها بانهيار عصبي.
وتواصلت رقية رحلتها لاكتشاف حقيقية ما حدث خلال السنوات الماضية وسر الحادث الرئيسي وراء أزمتها،. حيث زارت مكتب أمجد وذلك لتعرف سر سكرتيرته زينة التي هربت بمجرد مشاهدتها بالصدفة وهو ما قع رقية للتوجيه لمنزلها ومواجهتها.

ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج
"لعبة النسيان".. يتصدر ترند تويتر بعد الحلقة 13
"لعبة النسيان".. يتصدر ترند تويتر بعد الحلقة 13

أخبار تهمك

الموت يفجع طليقة عمرو دياب

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة": تسجيل 387 إصابة جديدة بالكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

متحدث الوزراء: الحكومة تعقد اجتماعا اليوم لإعلان ساعات الحظر (فيديو)

منذ أقل من ساعة

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

منذ حوالي 22 ساعة

ننشر صورة فرد الأمن المتوفى بحادث سيارة بمحل حلواني بالعمرانية

منذ أقل من ساعتين

صالح جمعة يحسم مصيره مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من الحكومة على فرض رسم التنمية وأسعار البنزين

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ حوالي 13 ساعة

تقارير.. الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة ممرضة بـ"كورونا" في مستشفى جامعة طنطا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:51 م

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

ننشر صورة فرد الأمن المتوفى بحادث سيارة بمحل حلواني بالعمرانية

12:51 ص

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

05:27 م

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

01:50 م

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

08:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة