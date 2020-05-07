عاصي الحلاني: وديع الصافي لايتكرر ومن المستحيل أن يقلده أحد

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حل فارس الغناء العربي عاصي الحلاني ضيفًا مع حسن البلام عبر برنامج "سوالف رمضانية" والذي يبث عبر صفحات روتانا بمواقع التواصل الاجتماعي من خلال البث المباشر.



وقال عاصي الحلاني أنه يعتبر الراحل وديع الصافي حالة استثنائية لاتتكرر وتعلم منه أمورًا كثيرة بعدما شاركه في كليب الأمانة.



وأضاف الحلاني أن الراحل العبقري وديع الصافي من المستحيل أن يستطيع أي فنان تقليده وأنه تعلم منه ومن أغانيه ولكنه لم يقلده بل كون لنفسه شخصية فنية مستقلة.