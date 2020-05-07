"الوزراء": من الوارد تخطي إصابات "كورونا" 400 حالة يوميا

علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الفترة الأخيرة قال: "كان متوقعا وسبق أن حذرنا من التزاحم الذي ندفع ثمنه، كون الزيادة الحالية نتيجة زحام خلال الأسبوع ما قبل رمضان، ولنكن صرحاء التزام المواطنين بالإجراءات بدأ يقل وأصبح هناك نوع من التساهل".





وأوضح "سعد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء أنه ما زال لدينا القدرة على التعامل مع الموقف من حيث عدد المستشفيات، فضلا عن قلة الحالات التي تحتاج إلى أجهزة تنفس صناعي، حيث وصل متوسط الحالات التي تحتاج إلى أجهزة تنفس صناعي إلى 50 حالة فقط.





وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه من المتوقع زيادة عدد الإصابات الفترة المقبلة، ومن الوارد تخطي الإصابات 400 حالة يوميا، لافتا إلى أن الحكومة ستعقد اجتماعا اليوم الخميس، لإعلان ساعات الحظر، ومن المتوقع الاستمرار على موعد ساعات الحظر التي بدأت منذ بداية شهر رمضان، ثم ستكون هناك وقفة أخرى قبل عيد الفطر لتحديد الموقف وفقا لعدد الإصابات.





وأشار إلى نجاح تجربة وضع الشباب والحالات التي تعاني من أعراض خفيفة بالمدن الجامعية حيث يصل متوسط مدة الإقامة بها حتى الشفاء 4 أيام فقط، لافتا إلى أن السبب ربما يرجع إلى العامل النفسي وإحساس المريض أنه لا يتواجد في مستشفى وبالتالي فإن حالته مستقرة.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة. وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



