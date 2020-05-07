متحدث الحكومة يعلق على واقعة الإفطار الجماعي ببولاق (فيديو)

علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على إقامة مائدة إفطار جماعي في بولاق الدكرور قائلا: "سلوك مستهجن وحسن ما فعلته الداخلية وسيطبق عليهم القانون بالحبس أو الغرامة".





وأوضح "سعد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء: "ما زال لدينا القدرة على التعامل مع الموقف من حيث عدد المستشفيات، فضلا عن قلة الحالات التي تحتاج إلى أجهزة تنفس صناعي، حيث وصل متوسط الحالات التي تحتاج إلى أجهزة تنفس صناعي إلى 50 حالة فقط".





وأوضح متحدث مجلس الوزراء، أنه من المتوقع زيادة عدد الإصابات الفترة المقبلة، ومن الوارد تخطي الإصابات 400 حالة يوميا، لافتا إلى أن الحكومة ستعقد اجتماعا غدا لإعلان ساعات الحظر، ومن المتوقع الاستمرار على موعد ساعات الحظر التي بدأت منذ بداية شهر رمضان، ثم ستكون هناك وقفة أخرى قبل عيد الفطر لتحديد الموقف وفقا لعدد الإصابات.





وأشار إلى نجاح تجربة وضع الشباب والحالات التي تعاني من أعراض خفيفة بالمدن الجامعية حيث يصل متوسط مدة الإقامة بها حتى الشفاء 4 أيام فقط، لافتا إلى أن السبب ربما يرجع إلى العامل النفسي وإحساس المريض أنه لا يتواجد في مستشفى وبالتالي فإن حالته مستقرة.