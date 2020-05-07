أبرز أحداث الحلقة 14 مسلسل جمع سالم لـ زينة

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بدأت منذ قليل شاشة قناة النهار دراما عرض الحلقة 14 من مسلسل جمع سالم للفنانة زينة، وشهدت الحلقة العديد من الأحداث المثيرة للغاية حيث قام شابان بالتعدي بالضرب على الفنان ميدو عادل "يوسف" أثناء عودته إلى منزلة ولكن سرعان ما سيارة الشرطة وانقذته وألقت القبض عليهم.





ثم طلب الضابط من يوسف بترك منزل عباس الذي يعيشه به لأنه سيجلب له العديد من المصائب، ولكن يوسف رفض لأنه لا يستطيع ترك شقيقة يونس، فأخبره الضابط أن يونس قبض عليه بتهمة جريمة قتل.





وتعرضت الفنانة زينة "مريم" لموقف محرج من قبل الصحافة أثناء موتمر جمع التبرعات لبناء المستشفى، عندما سألها أحد الصحفيين لماذا تحتاجين لجمع التبرعات على الرغم من أن المستشفى استثماري، بالتالي توترت مريم ولم تستطع الرد عليها.





نجح الفنان محمد شاهين "يونس" وصابر "أحمد سلطان" في سرقة الفيلا التي كان يقومان بدهانها، وقاما بسرقة الفيلا من أجل توفير مصاريف عملية شقيقة يونس بالتبني.



ذهبت زينة "مريم" لمنزل شقيقها الفنان ميدو عادل "يوسف" وأخبرته بأنها وافقت على مساعدة محمد شاهين "يونس" وستتكفل بمصارف عملية ابنة عباس شقيقة يونس بالتبني.





وأثناء عودة محمد شاهين "يونس" وأحمد سلطان "صابر" من سرقة الفيلا تفأجى بوجودها في المنزل وعندما رأته تذكرت طفولتها معه، ثم قام يوسف بأخبار يونس أن مريم تكفلت بمصاريف العملية غضب ورفض ذلك تمامًا وطلب منه أن يعبد عنه هو ومريم لأنه لا يستاهل أن يكن له أخوات.



كما غدرت الفنانة زينة "مريم" بالفنان سامح الصريطي "فوزي حرب" والفنانة سلوى خطاب "ناهد" بعدما تعرض لأحراج كبير من الصحفيين أثناء مؤتمر جمع التبرعات لبناء المستشفي بعدما أخبروها بأن المستشفى استثمار ولا يحتاج لتبرعات لأنه لم يتم فيه علاج الفقراء، فأجابات على الصحفيين بأنها لم توافق على المشاركة في مشروعات فاسده.



مما اثار غضب فوزي حرب وناهد وقرر أن يحاسبها على هذا الكلام، كما أنه سيقوم بحذف هذا المؤتمر من على اليوتيوب ومنع إعادته على التلفزيون.



ذهبت الشرطة إلى منزل الفنان محمد شاهين الذي يجسد شخصية "يونس" خلال أحداث المسلسل والقت القبض عليه بتهمة القتل، وزفته هاجر الشرنوبي "سامية" بالزغاريط عندما رأته مع الشرطة.



وقام الفنان سامح الصريطي "فوزي حرب" بجمع معلومات عن الفنانة زينة "مريم" وذلك بعدما غدرت به حتى أن أكتشف حقيقة نسباها وأنها أبنة الفنانة دلال عبد العزيز "هاجر" بالتبني.



مسلسل "جمع سالم" تدور أحداثة في إطار أجتماعي حول قضية التبني، وشارك في البطولة الفنانة زينة وريم البارودي وميدو عادل ومحمد شاهين وسلوى خطاب وسامح الصريطي.

