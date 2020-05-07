للمرة الثالثة.. محمد جمعة يطرح أغنية رمضانية بالتعاون مع مي كساب

Advertisements

طرح الفنان محمد جمعة أغنية جديدة له تحمل اسم "رمضان كريم مهما حصل" بالتعاون الثالث الذي يجمعه مع الفنانة مي كساب.



وكتب على هذه الأغنية قائلا: "شوية تفاؤل كلنا محتاجينه الأيام دي من عم ضياء، رمضان كريم مهما حصل وإحنا الناس الحلوين العسل".



وتوالت عليه التعليقات العديدة من قبل جمهوره، وقد نالت الأغنية إعجابهم كثيراً، حيث علق أحدهم قائلا: "الله على الجمال خطوة جديدة ورائعة ليكم شكراً على الإبداع والتفاؤل والأمل اللي مالي الأغنية".



وتتضمن كلمات أغنية "رمضان كريم" الأتي: "مش كل الأيام حلوة، لكن فيه أيام حلوة بوعدك ومهما تكون زعلان جدًا، ممكن حاجة صغيرة تسعدك مش كل الأيام حلوة لكن فيه أيام حلوة بوعدك ومهما تكون زعلان جدًا، ممكن حاجة صغيرة تسعدك، رمضان كريم مهما حصل رمضان كريم مهما حصل، واحنا الناس الحلوين العسل مهما يكون يضربوا بينا المثل فى الطيابة و الرضا و القلب الحليم رمضان كريم خليك وسط الناس واللمة سيب الحب يرجع يملى دنيتك هم كبير هيزول لما تترسم فوق شفايفك ضحكتك خليك وسط الناس".



ويخوض الفنان محمد جمعة هذا السباق الرمضاني 2020 بالمشاركة في العديد من الأعمال الدرامية منها النهاية، رجالة البيت، البرنس، وحقق نجاحاً كبيراً بفنه الراقي المميز.