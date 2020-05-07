رامي إمام عن الزعيم: حب دور فلانتينو والمسلسل لسه مبدأش

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تحدث الفنان والمخرج رامي إمام مخرج مسلسل فلانتينو، عن دور الفنان عادل إمام والدور المقدم له في شخصية فلانتينو، وكيفية قضاءه لفترة الحجر المنزلي في وقت إنتشار فيروس كرونا المستجد.



ووضح رامي أن أسم فلانتينو يجذب من يسمعه لأول ملرة، وتحدث عن وقت عرض دور وشخصية فلانتينو على الفنان الزعيم عادل إمام قائلا :"الدور ده معملتهوش قبل كدة، وحب الدور جدا"، وعبر عن كيفية قضاء الزعيم فترة الحجر المنزلي قائلا:"يتفرج على المسلسل مع متابعه ردود فعل متابعيه".



وصرح مخرج العمل ونجل الفنان عادل إمام لبرنامج "MBC Trending"، عن كون المسلسل لم يبدأ وبدأ من يوم 7 من الشهر الجاري تبدأ الأحداث بالتشويق أكثر لتندمج المشاهد لتشكل عمل فني رائع للفنان عادل إمام مع عدد من ألمع نجوم الفن كعادته في كل موسم رمضاني.



والجدير بالذكر أن المسلسل تدور أحداثه حول “نور عبدالمجيد” الشهير بفالنتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال أحداث المسلسل ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت، ويشارك في هذا العمل عادل إمام، دلال عبدالعزيز، دلال عبدالعزيز، سليمان عيد، سليمان عيد، وفاء صادق، وفاء صادق و وفاء صادق، المسلسل إخراج رامي إمام، تأليف أيمن بهجت قمر.

