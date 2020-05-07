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تصريح صادم لمتحدث الوزراء عن الإصابات المتوقعة بكورونا (فيديو)

الخميس 07/مايو/2020 - 08:30 ص
داليا الحسين
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر أعادت رحلتين من العالقين بالكويت أمس، فضلا عن 3 رحلات اليوم.

وأوضح سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد أنه تم إجراء الفحص الطبي للعائدين من الكويت ثم تم نقلهم إلى مراكز العزل بالمدن الجماعية على حساب الحكومة أم من يختار الإقامة بالفنادق يتحمل تكاليف الإقامة، مشيرا إلى أن رحلات إعادة العالقين بالكويت ستستمر من اليوم حتى 16 مايو بمعدل 3 رحلات يوميا.

وحول ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الفترة الأخيرة قال: "كان متوقعا وسبق أن حذرنا من التزاحم الذي ندفع ثمنه، كون الزيادة الحالية نتيجة زحام خلال الأسبوع ما قبل رمضان، ولنكن صرحاء التزام المواطنين بالإجراءات بدأ يقل وأصبح هناك نوع من التساهل".

وتابع: "ما زال لدينا القدرة على التعامل مع الموقف من حيث عدد المستشفيات، فضلا عن قلة الحالات التي تحتاج إلى أجهزة تنفس صناعي، حيث وصل متوسط الحالات التي تحتاج إلى أجهزة تنفس صناعي إلى 50 حالة فقط". 

وعن إقامة مائدة إفطار جماعي في بولاق الدكرور قال "سلوك مستهجن وحسن ما فعلته الداخلية وسيطبق عليهم القانون بالحبس أو الغرامة».

وأشار إلى نجاح تجربة وضع الشباب والحالات التي تعاني من أعراض خفيفة بالمدن الجامعية حيث يصل متوسط مدة الإقامة بها حتى الشفاء 4 أيام فقط، لافتا إلى أن السبب ربما يرجع إلى العامل النفسي وإحساس المريض أنه لا يتواجد في مستشفى وبالتالي فإن حالته مستقرة.

وأوضح أنه من المتوقع زيادة عدد الإصابات الفترة المقبلة، ومن الوارد تخطي الإصابات 400 حالة يوميا، لافتا إلى أن الحكومة ستعقد اجتماعا اليوم لإعلان ساعات الحظر، ومن المتوقع الاستمرار على موعد ساعات الحظر التي بدأت منذ بداية شهر رمضان، ثم ستكون هناك وقفة أخرى قبل عيد الفطر لتحديد الموقف وفقا لعدد الإصابات.

واختتم: "امتحانات السنوات النهائية بالدبلوم والثانوية العامة والجامعات ستتم وفقا لإجراءات احترازية شديدة، والموقف بأكمله محل دراسة وسيتم الإعلان عنه قريبا".

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