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"التعليم": 15 مايو موعد إعلان إجراءات امتحانات الثانوية (فيديو)

الخميس 07/مايو/2020 - 02:47 ص
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
وزير التربية والتعليم طارق شوقي
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة لديها كافة السيناريوهات للتعامل مع طلاب الثانوية العامة مع أزمة كورونا، معقبًا: "لدينا كل السيناريوهات لكل حاجة، حتى للأشياء التي لا تخطر على بال البعض".

وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، أنه اتفق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الإعلان عن إجراءات الاحترازية الخاصة بامتحانات الثانوية العامة يوم 15 مايو المقبل.

ولفت إلى أنه سيتم وضع بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة بوابات تعقيم، وأوراق الامتحانات ستكون معقمة، مضيفًا، أن مرضى كورونا من طلال الثانوية العامة، سيتم إعادة امتحانهم دور ثاني بدرجات كاملة. 

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا. 

وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة. وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.


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