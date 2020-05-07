"التعليم": 15 مايو موعد إعلان إجراءات امتحانات الثانوية (فيديو)

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة لديها كافة السيناريوهات للتعامل مع طلاب الثانوية العامة مع أزمة كورونا، معقبًا: "لدينا كل السيناريوهات لكل حاجة، حتى للأشياء التي لا تخطر على بال البعض".





وتابع "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، أنه اتفق مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الإعلان عن إجراءات الاحترازية الخاصة بامتحانات الثانوية العامة يوم 15 مايو المقبل.





ولفت إلى أنه سيتم وضع بجميع لجان امتحانات الثانوية العامة بوابات تعقيم، وأوراق الامتحانات ستكون معقمة، مضيفًا، أن مرضى كورونا من طلال الثانوية العامة، سيتم إعادة امتحانهم دور ثاني بدرجات كاملة.



