الزمالك يكشف حقيقة عرض أولمبياكوس لضم نجم الفريق





نفى مرتضى منصور رئيس الزمالك حقيقة الأنباء التي أكدت أن النادي الأبيض تلقى عرضًا من أوليمبياكوس اليوناني من أجل التعاقد مع نجم الفريق المغربي أشرف بن شرقي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لوسائل الإعلام:"لم نتلق أي عروض لضم أشرف بن شرقي أو أي من لاعبي الزمالك".

وأضاف:"لا أعلم سبب انتشار الأخبار المتعلقة برحيل لاعبي الزمالك وسط الظروف التي تمر بها جميع بلدان العالم".