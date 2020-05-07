Advertisements

الزمالك يكشف حقيقة عرض أولمبياكوس لضم نجم الفريق

الخميس 07/مايو/2020 - 01:41 ص
ريهام عبدالمحسن

نفى مرتضى منصور رئيس الزمالك حقيقة الأنباء التي أكدت أن النادي الأبيض تلقى عرضًا من أوليمبياكوس اليوناني من أجل التعاقد مع نجم الفريق المغربي أشرف بن شرقي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال مرتضى منصور في تصريحات لوسائل الإعلام:"لم نتلق أي عروض لضم أشرف بن شرقي أو أي من لاعبي الزمالك".
وأضاف:"لا أعلم سبب انتشار الأخبار المتعلقة برحيل لاعبي الزمالك وسط الظروف التي تمر بها جميع بلدان العالم".
واختتم مرتضى منصور تصريحاته قائلاً:"لم تصل للنادي أي عروض تخص أي لاعب ولسنا في مرحلة تسمح بالنقاش في أمور تخص كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا".

أخبار تهمك

الموت يفجع طليقة عمرو دياب

منذ حوالي 5 ساعات

تقارير.. الأهلي يحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاة ممرضة بـ"كورونا" في مستشفى جامعة طنطا

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من الحكومة على فرض رسم التنمية وأسعار البنزين

منذ حوالي 18 ساعة

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع نجم الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

صالح جمعة يحسم مصيره مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

ننشر صورة فرد الأمن المتوفى بحادث سيارة بمحل حلواني بالعمرانية

منذ أقل من ساعتين

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

متحدث الوزراء: الحكومة تعقد اجتماعا اليوم لإعلان ساعات الحظر (فيديو)

منذ أقل من ساعة

"الصحة": تسجيل 387 إصابة جديدة بالكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ حوالي 23 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:51 م

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

05:27 م

ننشر صورة فرد الأمن المتوفى بحادث سيارة بمحل حلواني بالعمرانية

12:51 ص

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

01:50 م

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

08:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة