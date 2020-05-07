أحمد موسى عن شيخ الأزهر: الملايين يحبونه (فيديو)

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بجهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مشيرا إلى أن الإمام الأكبر عالم جليل والملايين حول العالم يحبونه، نظرا لمواقفه التي تعد في غاية القوة والاحترام.





وقال موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، مساء الأربعاء: "أفتخر دائما بفضيلة الإمام، وكان له موقف في غاية الأهمية بلقاء أسرة الشهيد أحمد المنسي بعد استشهاده وقدم لهم هدية".





وأضاف الإعلامي: "شيخ الأزهر شخصية محترمة، وكنا ندافع عنه خلال فترة جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تهتف ضده"، معلقا "كل التحية لفضيلة الإمام سنظل ندافع عنه وعن مؤسسة الأزهر".





وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا تجمع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بأسرة الشهيد أحمد منسي، أسطورة الصاعقة المصرية، حيث يظهر الإمام الأكبر منحنيا لنجل الشهيد منسي، يقبله ويحنو عليه ويمسح علي رأسه.





وتعود الصور للقاء الذي جمع الإمام الطيب بأسرة الشهيد في 30 أكتوبر 2017، حيث استقبل الإمام الأكبر بمكتبه، أسرة الشهيد منسي، الذي استشهد في هجوم إرهابي على كتيبته في مدينة رفح بشمال سيناء.





وقال الإمام الطيب، خلال المقابلة، إن العقيد أحمد منسي استشهد في ميدان الشرف والبطولة وهو يدافع عن تراب مصر ويحمي أبناءها من جماعات العنف والإرهاب، مضيفا أنه وغيره من شهداء مصر من القوات المسلحة والشرطة يخطون بدمائهم دروس التضحية والفداء وحب الوطن.





وقدم شيخ الأزهر، درع الأزهر الشريف لأسرة الشهيد منسي، مؤكدا أن هذا التكريم هو تقدير من الأزهر لشهداء مصر الأبرار، وهو عرفان بالجميل لما قدمه هؤلاء الأبطال من أجل مصر، فمصر كلها تدين لهؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل وطنهم، مقدرا الجهود التي تبذلها القوات المسلحة في رعاية أسر الشهداء.



