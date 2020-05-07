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برشلونة يخطط للتعاقد مع نجم لوكوموتيف موسكو

الخميس 07/مايو/2020 - 01:43 ص
برشلونة
برشلونة
ريهام عبدالمحسن

ألمحت تقارير صحفية إيطالية أن إريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة الإسباني يتفاوض مع مسئولي لوكوموتيف موسكو من أجل التعاقد مع نجم الفريق الروسي أليكسي ميرانشوك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشار موقع توتو ميركاتو الإيطالي إلى أن عقد صانع الألعاب الروسي ممتد حتى صيف 2021 وأنه لا يرغب في التجديد مع لوكوموتيف.
وأكد الموقع الإيطالي أن برشلونة يحاول استغلال الوضع التعاقدي لميرانشوك من أجل الحصول على خدماته بسعر معقول، حيث سيضطر لوكوموتيف لبيعه في الصيف المقبل خشية خسارته بشكل مجاني مع نهاية عقده.
وأوضح الموقع الإيطالي أن ميرانشوك البالغ من العمر 24 عامًا يحظى أيضًا باهتمام يوفنتوس، حيث تواصل معه مسئولي السيدة العجوز قبل عدة أشهر من أجل بحث إمكانية التعاقد معه.
وكشف الموقع الإيطالي أن ميرانشوك شارك في 24 مباراة بقميص لوكوموتيف موسكو في الموسم الحالي وتمكن من تسجيل 9 أهداف خلالها كما قام بصناعة 5 أهداف حتى الآن.

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