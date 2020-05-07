عبدالمنعم فؤاد: عودة صلاة التراويح بالأزهر بارقة أمل (فيديو)

قال عبدالمنعم فؤاد، المشرف على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، إن إقامة صلاة التراويح في مسجد الأزهر الشريف، خلال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، بارقة أمل لانتهاء غمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الصلاة في المسجد ستقتصر على الإمام والعاملين بالجامع الأزهر.





وأضاف "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى: "لابد أن لا نيأس من رحمة الله، ودائمًا مُبشرين بالخير لما دعا له فضيلة الإمام الأكبر بإقامة صلاة التراويح في العشر الآواخر بمسجد الأزهر هو بارقة أمل إن شاء الله لانتهاء الغمة، ولابد أن نلجأ لله سبحانه وتعالى".





وتابع المشرف على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر : "ترك المساجد جائحة ومن الصعب على المسلم الذي تعلق قلبه بالمساجد أن يترك المساجد،لكن لابد أن نطبق شرع الله من مقاصد الشريعة في الحفاظ على النفس فإذا كان الله أمرنا بالتوجه إلى المساجد أمرنا أيضًا أن نأخذ بالأسباب وأن لا نلقي بأيدينا للتهلكة".





وواصل: "الصلاة ستبث عبر الإذاعة وقناة جامع الأزهر بالإضافة لإذاعة القرآن الكريم ولكن بالضوابط والمحاذير التي وضعتها وزارة الصحة، والمصلين هم إمام الجامع وعمال المسجد فقط، ولكن الأهم هو أننا نعيش أجواء رمضانية لعل الله يفرج عنا هذه الغمة، وهذه بارقة أمل ونحن على يقين بأن الله لن يترك العالم في هذه الضائقة".





واختتم: "لدينا أئمة القبلة في جامع الأزهر لم يتم اختيارهم إلا بضوابط وتنطبق عليهم شروط الصلاة وتم اختيارهم بدقة من أساتذة في الجامعة وأساتذة من كبار الأزهر".





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.



