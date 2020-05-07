تفاصيل ​إعلان الأزهر بث صلاة التراويح فى العشر الأواخر من رمضان

تحدث عبد المنعم فؤاد المشرف على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، عن تفاصيل مبادرة الأخوة الإنسانية بدعم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وبابا الفاتيكان فرانسيس، للصلاة من أجل الإنسانية.





وقال عبد المنعم فؤاد، في مداخلة هاتفية، لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» مع الإعلامي أحمد موسى: "هناك مبادرة ستحدث يوم 14 مايو الجاري، وهي عبارة عن دعوة دعت لها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية وستكون دعوة تجمع ولا تفرق، ودعوة للعالم أجمع في ظل الألم الشديد الذي نعيشه وهذا يجسد لحظة التضامن الإنساني لتلاشي الخلافات".





وأضاف: "الدعوة بين فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب والبابا الفاتيكان فرانسيس، يجسدان معاني الإنسانية والحب باعتبارهما الديانتين الأكبر في العالم، هذه الدعوة تؤكد أنه ليس هناك بين الإسلامية والمسيحية".





وتابع: "أبناء مصر هم الذين يمثلون اللجنة العليا، ومصر دائمًا تجمع ولا تفرق، ولذلك هذا النداء العالمي للإنسانية من أرض الإمارات كلها تحت الرعاية الكريمة بالتعاون مع مصرنا العظيمة من خلال الازهر الشريف وقيادتنا السياسية".





واستطرد: "الدعوة للعالم كله واستجاب العالم كله لهذه الدعوة، كل الناس في العالم سيشاركون من خلال بيوتهم للتأكيد على الأخوة فيما بينهم وللتأكيد على تلاشي أي خلافات، وفضيلة الإمام دعا الناس جميعًا وقداسة البابا أيضًا، وحددوا يوم 14 مايو ليكون يومًا لهذه المبادرة وللتاكيد على أن هذا البلاء الذي يواجه العالم كله لابد وأن لا يفرق بيننا لأنه ضرب العالم كله".





واختتم: "ستكون الدعوة بين المسجد والكنيسة، والدعاء من الجميع من خلال البيوت للتأكيد على إنسانيتنا حتى اسم اللجنة يسمى باللجنة العليا للأخوة للإنسانية للتأكيد على عدم التفرقة بين الناس على الإطلاق، وادعوا الله من خلال بيوتكم مع أسركم برفع هذا البلاء، فكلنا أخوة في الإنسانية والأديان لله".





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



