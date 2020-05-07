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شاهد.. خطأ فاضح يكشف حقيقية فبركة برنامج فيفي عبده

الخميس 07/مايو/2020 - 01:54 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تقدم الفنانة فيفي عبده، على قناة Mbc، برنامج "خلى بالك من فيفي"، وهو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة توضح فبركة برنامج مقالب فيفي عبده، حيث قارنوا بين الفيلا التى يتم تصوير فيها البرنامج الخاص بفيفى عبده، والفيلا التى يتم فيها تصوير مسلسل "فرصة تانية"، واتضح أن الفيلتين واحد.


ويستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم منهم أحمد رزق، وسمية الخشاب، زينة، وحسن الرداد، وماجد المصري، أحمد بدير، ورجاء الجداوي، وريهام عبد الغفور، وسلوي خطاب، وروجينا، وويزو، وآخرين.

يشار إلى أن آخر أعمال فيفى عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى من تأليف الكاتب محمد الغيطى، وإخراج عبد العزيز حشاد، وشارك فى بطولته حورية فرغلى، وسامح الصريطى، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطى، وعزة مجاهد.

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