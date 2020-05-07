عمرها 6 سنوات.. تعرف على أغنية محمد جمعة ومي كساب الجديدة

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طرحت الفنانة مي كساب أغنية بمناسبة شهر رمضان الكريم تحمل اسم "رمضان كريم مهما حصل" والتي قامت بإستعادتها مرة أخرى بعد ست سنوات من طرحها سابقاً.



وكانت أغنيتها القديمة "رمضان كريم مهما حصل" من إخراج وليد محمود، وتناولت كلماتها الأتي: "مش كل الأيام حلوة لكن في أيام حلوة بوعدك ومهما تكون زعلان جداً، ممكن حاجة صغيرة تسعدك رمضان كريم مهما حصل وإحنا الناس الحلوين العسل".



واستعادت غنائها وطرحها مرة أخرى في رمضان 2020، ولكن برفقة الفنان محمد جمعة، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم".



وحرص كل من الفنان محمد جمعة والفنانة مي كساب أن يوجهوا رسالة لفريق عمل هذه الأغنية في نهايتها بعبارة "شكر لكل من ساهم في هذا العمل، حفظ الله مصر.



وأشيد الجمهور بجمال الأغنية مؤكدين أنها أضفت نكهة مميزة بغناء الفنان محمد جمعة بها مع الفنانة مي كساب.