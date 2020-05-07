عاصي الحلاني يطرح كليب بعشقك بمشاركة زوجته

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طرح المطرب عاصي الحلاني، فيديو كليب جديد يحمل عنوان "بعشقك" عبر قناتة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب، وذلك بمشاركة زوجته كوليت، وأولاده.





فيديو كليب "بعشقك" هو يحمل الطابع الرومنسي، والذي من خلاله يعبر بها عن مدي حبه الشديد لزوجته، و الكليب يكشف بعض التفاصيل الخاصة بينهم، وكان من المقرر أن يتم اسم الكليب "متخافيش" بدلا من "بعشقك".





الأغنية كلمات إيهاب عبدالعظيم، وألحان محمد عبيه، وتوزيع وتسجيل طوني سابا.