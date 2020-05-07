Advertisements

بدون بنطال.. مواقف محرجة على الهواء لمذيعي كورونا (فيديو)

الخميس 07/مايو/2020 - 09:35 ص
بوابة الفجر
هاجر بركات
ولد فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، فى آواخر العام المنصرم، ليتفشى في كافة بقاع العالم، ليصبح أكثر من نصف سكان الأرض فى العزل طوعًا أو كرهًا، وتتحول الحياة خلف الأبواب، ويصبح روتين الحياة خلف الشاشات الإلكترونية، ورغم الكآبة التى نشرها ذلك الفيروس إلا أن هناك مواقف مضحكة مع الفيروس.

ويذكر الموقف الأول أنه كان لأحد مراسلي شبكة ABC الإخبارية، لبرنامج "صباح الخير أمريكا"، والذي ظهر ببدلة إلا أنها كانت بدون بنطلون، ظنًا منه أن الجزء العلوى فقط هو الذى يراه المشاهدون.

وقد نشر الصحفي ويل ريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "في محاولة لتحقيق الكفاءة، استعدت لممارسة تمرين ما بعد برنامج صباح الخير أمريكا في وقت قريب جدًا هذا الصباح" "جعلتني زاوية الكاميرا، مع الأصدقاء والعائلة وعدة مئات من الغرباء على مواقع التواصل الاجتماعي، أعيد التفكير في روتين الصباح".

وقالت نشرت "سى إن إن" الأمريكية، إن كثير منا لا يعد الأيام التى نقضيها فى المنزل، ولكن يبدو أن ريف نسى شيئًا أكثر أهمية قليلًا، البنطلون.

لم يكن موقف المراسل ريف، هو الأول فقط سبقته فى ذلك المراسلة التفلزيونية المحلية لولاية كاليفورنيا ميليندا ميزا، والتي كانت ميليندا تتحدث أمام الكاميرا، فيما تعكس المرآة التي بجانبها، زوجها في الحمام المجاور، والتي كانت تقدم نصائح للمشاهدات والمشاهدين حول كيفية تصفيف الشعر أثناء الحجر الصحي، لكن سرعان ما لاحظ المشاهدون زوجها في الحمام المجاور وقد ترك الباب مفتوحا.


أما الموقف الأخير فقد كان للمراسلة التلفزيونية في ولاية فلوريدا، جيسكا لانغ، والتي كانت تتحدث أمام الكاميرا عندما ظهر والدها عاري الصدر أثناء محاولته ارتداء قميصه، لتغضب الآبنة واستشاطت غضبا من تصرف أبيها، وقالت "أبي. يا إلهي" (ما الذي فعلته؟).

إلا أن تلك المواقف التى أعتبرها الكثيرين مصدرًا للضحك والبهجة، إلا أن البعض الآخر هاجم تلك الفيديوهات، والعمل من المنزل، واعتبرها نوعًا من أنواع التعدي على الخصوصية على الحرية الشخصية، نظرًا لما تسببه لضيق المساحات المنزلية، مما يضايق الآخرين ويتسبب فى إحراجهم، 

أخبار تهمك

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

منذ حوالي 17 ساعة

10 ملايين يورو.. الزمالك يحدد سعر رحيل نجم الفريق الأول

منذ ثلث ساعة

الكشف عن أول الراحلين الأجانب من الأهلي

منذ ساعة و نصف

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ حوالي 7 ساعات

لا تراجع ولا استسلام.. فايلر يصر على ضم القاطرة الإفريقية للأهلي

منذ أقل من ساعة

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ حوالي 20 ساعة

مجلس الوزراء يعلن ساعات الحظر الجديدة

منذ أقل من ساعتين

خبراء يحذرون من كارثة أخطر من كورنا تهدد كوكب الأرض

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة من الصين بشأن مخاطر فيروس كورونا

منذ 43 دقيقة

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ يوم

"الصحة": تسجيل 387 إصابة جديدة بالكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ يوم

عاجل.. وفاة ممرضة بـ"كورونا" في مستشفى جامعة طنطا

منذ حوالي 18 ساعة

توضيح مهم من وزير التعليم لطلاب الثانوية عن موعد الامتحانات

منذ ساعة و 15 دقيقة

ننشر صورة فرد الأمن المتوفى بحادث سيارة بمحل حلواني بالعمرانية

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:01 ص

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

10:51 م

توضيح مهم من وزير التعليم لطلاب الثانوية عن موعد الامتحانات

09:01 ص

مجلس الوزراء يعلن ساعات الحظر الجديدة

08:34 ص

بشرى سارة من الصين بشأن مخاطر فيروس كورونا

09:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة