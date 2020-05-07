بدون بنطال.. مواقف محرجة على الهواء لمذيعي كورونا (فيديو)





ولد فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، فى آواخر العام المنصرم، ليتفشى في كافة بقاع العالم، ليصبح أكثر من نصف سكان الأرض فى العزل طوعًا أو كرهًا، وتتحول الحياة خلف الأبواب، ويصبح روتين الحياة خلف الشاشات الإلكترونية، ورغم الكآبة التى نشرها ذلك الفيروس إلا أن هناك مواقف مضحكة مع الفيروس.ويذكر الموقف الأول أنه كان لأحد مراسلي شبكة ABC الإخبارية، لبرنامج "صباح الخير أمريكا"، والذي ظهر ببدلة إلا أنها كانت بدون بنطلون، ظنًا منه أن الجزء العلوى فقط هو الذى يراه المشاهدون.وقد نشر الصحفي ويل ريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "في محاولة لتحقيق الكفاءة، استعدت لممارسة تمرين ما بعد برنامج صباح الخير أمريكا في وقت قريب جدًا هذا الصباح" "جعلتني زاوية الكاميرا، مع الأصدقاء والعائلة وعدة مئات من الغرباء على مواقع التواصل الاجتماعي، أعيد التفكير في روتين الصباح".وقالت نشرت "سى إن إن" الأمريكية، إن كثير منا لا يعد الأيام التى نقضيها فى المنزل، ولكن يبدو أن ريف نسى شيئًا أكثر أهمية قليلًا، البنطلون.