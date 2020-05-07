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بدون بنطال.. مواقف محرجة على الهواء لمذيعي كورونا (فيديو)
الخميس 07/مايو/2020 - 09:35 ص
هاجر بركات
ولد فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، فى آواخر العام المنصرم، ليتفشى في كافة بقاع العالم، ليصبح أكثر من نصف سكان الأرض فى العزل طوعًا أو كرهًا، وتتحول الحياة خلف الأبواب، ويصبح روتين الحياة خلف الشاشات الإلكترونية، ورغم الكآبة التى نشرها ذلك الفيروس إلا أن هناك مواقف مضحكة مع الفيروس.
ويذكر الموقف الأول أنه كان لأحد مراسلي شبكة ABC الإخبارية، لبرنامج "صباح الخير أمريكا"، والذي ظهر ببدلة إلا أنها كانت بدون بنطلون، ظنًا منه أن الجزء العلوى فقط هو الذى يراه المشاهدون.
وقد نشر الصحفي ويل ريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "في محاولة لتحقيق الكفاءة، استعدت لممارسة تمرين ما بعد برنامج صباح الخير أمريكا في وقت قريب جدًا هذا الصباح" "جعلتني زاوية الكاميرا، مع الأصدقاء والعائلة وعدة مئات من الغرباء على مواقع التواصل الاجتماعي، أعيد التفكير في روتين الصباح".
وقالت نشرت "سى إن إن" الأمريكية، إن كثير منا لا يعد الأيام التى نقضيها فى المنزل، ولكن يبدو أن ريف نسى شيئًا أكثر أهمية قليلًا، البنطلون.
ويذكر الموقف الأول أنه كان لأحد مراسلي شبكة ABC الإخبارية، لبرنامج "صباح الخير أمريكا"، والذي ظهر ببدلة إلا أنها كانت بدون بنطلون، ظنًا منه أن الجزء العلوى فقط هو الذى يراه المشاهدون.
وقد نشر الصحفي ويل ريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "في محاولة لتحقيق الكفاءة، استعدت لممارسة تمرين ما بعد برنامج صباح الخير أمريكا في وقت قريب جدًا هذا الصباح" "جعلتني زاوية الكاميرا، مع الأصدقاء والعائلة وعدة مئات من الغرباء على مواقع التواصل الاجتماعي، أعيد التفكير في روتين الصباح".
وقالت نشرت "سى إن إن" الأمريكية، إن كثير منا لا يعد الأيام التى نقضيها فى المنزل، ولكن يبدو أن ريف نسى شيئًا أكثر أهمية قليلًا، البنطلون.
لم يكن موقف المراسل ريف، هو الأول فقط سبقته فى ذلك المراسلة التفلزيونية المحلية لولاية كاليفورنيا ميليندا ميزا، والتي كانت ميليندا تتحدث أمام الكاميرا، فيما تعكس المرآة التي بجانبها، زوجها في الحمام المجاور، والتي كانت تقدم نصائح للمشاهدات والمشاهدين حول كيفية تصفيف الشعر أثناء الحجر الصحي، لكن سرعان ما لاحظ المشاهدون زوجها في الحمام المجاور وقد ترك الباب مفتوحا.
أما الموقف الأخير فقد كان للمراسلة التلفزيونية في ولاية فلوريدا، جيسكا لانغ، والتي كانت تتحدث أمام الكاميرا عندما ظهر والدها عاري الصدر أثناء محاولته ارتداء قميصه، لتغضب الآبنة واستشاطت غضبا من تصرف أبيها، وقالت "أبي. يا إلهي" (ما الذي فعلته؟).
إلا أن تلك المواقف التى أعتبرها الكثيرين مصدرًا للضحك والبهجة، إلا أن البعض الآخر هاجم تلك الفيديوهات، والعمل من المنزل، واعتبرها نوعًا من أنواع التعدي على الخصوصية على الحرية الشخصية، نظرًا لما تسببه لضيق المساحات المنزلية، مما يضايق الآخرين ويتسبب فى إحراجهم،