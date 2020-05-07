مصطفى الفقي: كل القمم السياسية سيعاد النظر في انعقادها

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن أزمة كورونا كانت امتحانًا صعبًا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لافتًا إلى أن هذه الأزمة لم تكن في صالح الرئيس الأمريكي، وستؤثر عليه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.





وأشار "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية ""الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، إلى أن أزمة كورونا ستؤدي إلى إعادة النظر حول الكثير من الازمات مثل أزمة المناخ عالميًا، معقبًا: "مين في العالم كان عامل أبو علي مع أزمة كورونا"





ولفت إلى كل التجمعات السياسية سيعاد النظر في انعقادها في عام 2020، لافتًا إلى أنه لا يتوقع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام كما هو معتاد.





وأضاف أن مصر ليست جثة هامدة في التعامل مع أزمة كورونا، مثل العديد من الدول، فهناك عمل في العاصمة الإدارية، العديد من المشاريع الكبرى.









وفي سياق منفصل، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة. وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة.



