دراما رمضان 2020.. ملخص الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "شاهد عيان" لـ حسن الرداد

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عرضت اليوم قناة النهار حلقة جديدة من مسلسل "شاهد عيان" لـ الفنان حسن الرداد الذي يشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.



وشهت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "شاهد عيان" العديد من الأحداث التشويقية ويسرد لكم "الفجر الفني" ملخص أحداث الحلقة.





ـ ظهور عدو جديد لـ عمر شكري الذي كان سبب في سجنه.

ـ عمر شكري يطلب من صديقه بالسجن طلب موبايل ويبدو أنه يخطط لـ هروبه خارج السجن.

ـ محاولة قتل لـ عمر شكري ثانية داخل السجن ولكن الأمن ينقذ الموقف.

ـ عمر شكري يرسم مخارج ومداخل السجن في غرفته.

ـ "ليلي" تذهب لـ والدة عمر وتطمئنهم عليه.

ـ وهيب العزازي يثبت أنه وراء قتل وهيب "ايزايد"

ـ "ندي" تتفق مع وهيب عزازي وتطلب مقابلة زعيم المافيا.

ـ أحد رجال وهيب عزازي يذهب لـ عمر شكري داخل السجن ويبلغه بأنه سيتم تفجير مدرسة "خديجة".



والمسلسل بطولة الفنان حسن الرداد وهنا شيحة ووليد فواز وبسمة ومحمد لطفي وريم عبدالقادر، من تأليف أحمد مجدي وإنتاج ممدوح شاهين وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

