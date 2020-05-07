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بعد مفاوضات الزمالك.. العشري يوافق على رحيل وادي

الخميس 07/مايو/2020 - 02:11 ص
محمد جمال


استقر طارق العشري المدير الفني للنادي المصري على الموافقة على رحيل مهاجم الفريق اللاعب الفلسطيني محمود وادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة ولكن فى حالة واحدة وهي التدعيم بصفقة قوية خلال الفترة القادمة.

وكان محمود وادي قد إرتبط اسمه خلال الفترة الماضية بنادي الزمالك الذى يسعي لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم خط الهجوم بعدما نال إعجاب الجهاز الفنى للابيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويُعد وادي أحد هدافي النادي المصري، والذى جائت له عروض كثيرة خلال الفترة الماضية، بعدما تألق مع الفريق، ببطولة الدوري والكونفدرالية الإفريقية.

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