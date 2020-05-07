مهمة صعبة لـ ريال مدريد فى الحفاظ على 5 نجوم من العيار الثقيل









كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن مفاجآة تخص مستقبل نادي ريال مدريد خلال الفترة القادمة بسبب إنتهاء عقود نجوم الفريق.





وذكرت تقارير إسبانية إن هناك 5 لاعبين في ريال مدريد تنتهي عقودهم مع الفريق في 2021، وسيتوجب على النادي تجديد عقود بعضهم.





وأشارت الى أن كلاً من كاسيميرو، وسيرجيو راموس، وخاميس رودريجيز، وكريم بنزيما بالإضافة الى لوكاس فاسكيز، تنتهي عقودهم في نهاية الموسم المقبل.



