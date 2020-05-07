أحمد مجدي يتصدر تريند تويتر بعد اعترافه بحبه لياسمين صبري !

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تصدر الفنان احمد مجدي، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد مشهد اعترافه بحبه لملك "ياسمين صبري" ضمن أحداث مسلسل "فرصة تانية" وواصل التريند حتي الحلقة الثالثة عشر وخاصة بعد تقديمه لها.



مسلسل فرصة تانية بطولة ياسمين صبري وأحمد مجدي وايتن عامر ومحمد دياب وهبة مجدي وأحمد الشامي ونهال عنبر وأشرف زكي وعدد كبير من الفنانين ومعالجة درامية محمد سيد بشير وإخراج مرقس عادل.





يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا، على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.



كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

