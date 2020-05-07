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دراما رمضان 2020.. ملخص الحلقة السابعة عشر من مسلسل "اتنين في الصندوق" لـ اوس اوس و الميرغني

الخميس 07/مايو/2020 - 05:00 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
عرضت اليوم قناة "أم بي سي مصر" حلقة جديدة من مسلسل "2 في الصندوق" لـ النجمي حمد الميرغني وأوس أوس الذي يعد أولى بطولاتهم المطلقة للمشاركة به في الماراثون الرمضاني الحالى2020.

وشهدت احداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل "2 في الصندوق" العديد من الأحداث الكوميدية ويسرد لكم "الفجر الفني" ملخص الحلقة.

ـ بدأ زعيم "ممادو" التحقيق مع بعض المصريين المجاورين لـ سفارة زامبيزي.

ـ عز الملحن يذهب مع عروسته لشراء باقي متطلبات الزواج.

ـ "زهيرة" تقنع زيكا بالالتحاق بـ كورسات الغناء لـ المحلن عز.

ـ شوقا يذهب لـ مكتب كاست ويطلب التقديم لورشة اعداد الممثل.

ـ عز الملحن يتعاقد مع سونيا الراقصة لإقامة حفلات بالمغرب.

ـ كريمة تعتذر لـ زيكا بعد طرد والدها له أثناء طلب يديها للزواج.

ـ زعيم "ممادو" يمسك طرف خيط الوصل لأولاده.

ـ زعيم "ممادو" يطلب التحقيق مع "دوعكي" وأولاده زكي وشوقي.

مسلسل "اتنين في الصندوق" يشرف على إخراجه محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد، ويجسد بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة أوس أوس، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، محمد حسني، انتصار، محمود الشرقاوي، ياسر الطوبجي، وغيرهما من الفنانين.

يعرض مسلسل "اتنين في الصندوق" حصريا على قناة "ام بي سي مصر" في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

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