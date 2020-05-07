Advertisements

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

الخميس 07/مايو/2020 - 03:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدانوم غبريسوس، للاستثمار في الصحة والوقاية دون تأخير، استعدادًا لظهور أوبئة جديدة، مشددًا: "يجب أن نكثف جهودنا استعدادا (للوباء) المقبل".

وقال "أدانوم"، وفقا لما أفادت به "سكاي نيوز عربية"، في مؤتمر صحفي، عبر الإنترنت: "لا يمكننا أن نستمر في البحث عن تمويل وسط حال من الهلع"، كما يحصل حاليا في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ولفت المدير العام للمنظمة، أن العالم ينفق سنويا 7 آلاف مليار دولار في القطاع الصحي، أي نحو 10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدول، ورغم ذلك فان أكثر من 5 مليارات شخص لن يتلقوا الخدمات الصحية الأساسية العام 2030.

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ظهر في البداية من مدينة ووهان بالصين، وانتقل بعدها إلى غالبية دول العالم، وأصاب حتى الآن نحو ثلاثة ملايين و818 ألف شخص، وقتل نحو 264 ألف شخص.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا. 

وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة. وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وباء منظمة الصحة العالمية مؤتمر عبر الانترنت كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر أخبار

أخبار تهمك

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ ساعة و 7 دقيقة

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

منذ يوم

متحدث الحكومة يعلق على واقعة الإفطار الجماعي ببولاق (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

"دي قصتي وأنا كنت بتاع دوكو".. ناصر البرنس يهاجم محمد رمضان من جديد (فيديو)

منذ ساعة و 11 دقيقة

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ يوم

برشلونة يخطط لضم صفقة مفاجأة في الصيف

منذ أقل من ساعة

عبدالمنعم فؤاد: عودة صلاة التراويح بالأزهر بارقة أمل (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاة ممرضة بـ"كورونا" في مستشفى جامعة طنطا

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة": تسجيل 387 إصابة جديدة بالكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ حوالي 14 ساعة

الموت يفجع طليقة عمرو دياب

منذ حوالي 6 ساعات

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

ننشر صورة فرد الأمن المتوفى بحادث سيارة بمحل حلواني بالعمرانية

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. بلد عربي يسجل أول حالتي وفاة بكورونا

الصين تسجل 4 حالات إصابة بفيروس كورونا

مفتي الجمهورية: من مات في غربة شهيد (فيديو)

المكسيك تعلن 1425 إصابة و127 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجل 1883 إصابة بفيروس كورونا

دون وفيات.. الصين تسجل إصابة واحدة بكورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:01 ص

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

10:51 م

"دي قصتي وأنا كنت بتاع دوكو".. ناصر البرنس يهاجم محمد رمضان من جديد (فيديو)

02:57 ص

ننشر صورة فرد الأمن المتوفى بحادث سيارة بمحل حلواني بالعمرانية

12:51 ص

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

08:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة