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تعرف على شخصية صاحب الفضل الذى أحدث ضجة فور ظهوره في "البرنس"

الخميس 07/مايو/2020 - 04:20 ص
صاحب الفضل
صاحب الفضل
ولاء عبد الناصر



انتشرت شخصية "صاحب الفضل"، بشكل كبير وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في مسلسل "البرنس"، كزوج الفنانة روجينا، تاجر المخدرات المتوفى.


واستطاع صاحب الفضل أن يثير جدلاً، رغم ظهور صورته فقط في المسلسل، وبدأ الجمهور يتسأل حول هوية هذا الشخص، وخلال تصريحات صحفية حكي الفنان أحمد عبد الحى قصة صاحب الفضل.

وقال : هذه الصورة التقطتها منذ فترة طويلة أثناء تصوير إعلان تليفزيوني، وطلبت من صاحبي تصوير هذه الصورة، فوجئت منذ فترة بالمخرج محمد سامي يطلب من مكتب "الكاستنج" الذي كنت أتعاون معه أن ألتقط نفس الصورة لتُعرض ضمن أحداث مسلسل البرنس، وفوجئت مثلي كمثل الجمهور برد الفعل الكبير الذي حدث.


وتابع : أعتبر الدور نقلة كبيرة في مشواري رغم إني ظهرت بصورة فوتوغرافية فقط، وهذا بعدما قدمت أدوار عديدة في الكثير من الأعمال، منها تجسيدي لدور محمد علي باشا الكبير في فيلم تسجيلي، كما أظهر مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "فلانتينو" في دور صاحب مدارس خاصة، وسيبدأ ظهوري في الحلقة العشرين، وأيضاً سأظهر في العديد من الأعمال الهامة خلال الفترة المقبلة.



يذكر أن مسلسل البرنس بطولة محمد رمضان، و أحمد زاهر ونور اللبنانية وروجينا وأحمد داش وإنعام الجريتلي، إدوارد، مي عرفة، نجلاء بدر، وريم سامي، ومن إخراج وتأليف محمد سامي.

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