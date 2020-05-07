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محمود البزاوي يتصدر تريند "تويتر" والجمهور: الأب الفرفوش رزق

الخميس 07/مايو/2020 - 05:03 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد


تصدر الفنان محمود البزاوي، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد مشاهده مع زياد "احمد مجدي" وشقيقه ضمن أحداث مسلسل "فرصة تانية" ومازحه الجمهور أنهم يتمنوا اب يجيد الطبخ وفرفوش مثله.

مسلسل فرصة تانية بطولة ياسمين صبري وأحمد مجدي وايتن عامر ومحمد دياب وهبة مجدي وأحمد الشامي ونهال عنبر وأشرف زكي وعدد كبير من الفنانين ومعالجة درامية محمد سيد بشير وإخراج مرقس عادل.


يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا، على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.

كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

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