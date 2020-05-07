من خلال الفجر الفني آيتن عامر ترد على رضوى الشربيني

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أبدت الفنانة آيتن عامر عن إعجابها بالفيديو التي قامت بعمله الإعلامية رضوى الشربيني، وهي تنتقد شخصية آيتن عامر "ريهام" في مسلسل "فرصة تانية".





وفي تصريح خاص لـ "الفحر الفني" قالت آيتن:" فرحت كثيراً من الفيديو التي قامت بعمله رضوى، لأن رضوى صديقتي من البداية، تعتبر هي نصيرة المرأة والرمز الكبير".





وأستكملت حديثها قائلة:" فكنا نمزح سوياً، كان يوجد ناس كثيرة كانت لا تعلم أننا نمزح، أعتقدت أننا تشاجرنا مع بعض، لكن أنا كنت سعيدة كثيراً بهذا الفيديو".



يذكر أن مسلسل"فرصة تانية" يذاع على قناة "أون" في تمام الساعة 7:45 مساءً، على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.







كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

