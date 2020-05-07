مسلسل النهايه الحلقه ١٣.. زين يتفاجئ بشخصية مهمة في انتظاره : موعد العرض والإعادة للحلقة 13 من مسلسل النهاية | تردد قناة on اون الناقلة له



تصدر مسلسل النهايه الحلقه ١٣ الأكثر بحثًا على محرك "جوجل" اليوم الخميس الموافق 7 مايو 2020، حيث نجح مسلسل النهاية في حلقاته الأولى بجذب عدد كبير من الجمهور المصري والعربي، تنقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية تفاصيل مسلسل النهايه الحلقه ١٣ ، بجانب تردد قناة on اون الناقلة له، وموعد العرض والإعادة.





تفاصيل مسلسل النهايه الحلقه ١٣





بدأ مسلسل النهايه الحلقه ١٣، بمحاولة رضوى "ناهد السباعي" الوصول إلى مكان زين "يوسف الشريف" وصباح "سهر الصايغ" بمساعدة صديقها يسري.





كما تبحث صباح في الملجأ عن الطعام، وفاجأها الآلي زين بحصوله على مجموعة كبيرة من الـ"EC"، وغيّر شفرتهما حتى لا تتمكن قوات الأمن من العثور عليهم.





ويحاول عزيز "عمرو عبدالجليل" الوصول إلى الآلي زين قبل قيامه بكارثة بشرية، وتقابلت صباح مع عزيز، وبعد مشادة بينهما حذرته من قتلها له في القريب العاجل.





ويحبث المهندس زين عن حقيقة تواجده بالواحة، وبعدما أدرك ترحيل فارس صديقه إلى القدس زاد شكه في مهمته أكثر، حتى ذهب للقاء سميح أرسلان "أحمد مجدي"، وهو الذي أكد لزين خداع الواحة له، بالاضافة إلى طلبهم بسرعة إتمام المهمة، نظراً لإدراكهم بموعد انطلاق الحرب.





وانتهى مسلسل النهايه الحلقه ١٣ بتفكير زين للتوصل إلى الحقيقة الكاملة، حتى فوجيء بشخصية مهمة بالواحة تنتظره بغرفته.





موعد العرض والإعادة لمسلسل النهاية وتردد قناه اون on اون الناقله له





موعد عرض وإعادة مسلسل النهايه الحلقه ١٣ على قناة اون ON





يعرض مسلسل النهايه الحلقه ١٣على قناة اون ON الساعة العاشرة والربع "10:15" مساءًا بتوقيت القاهرة، والإعادة الأولى تكون الساعة 2:00 صباحًا بتوقيت مصر، والإعادة الثانية الساعة 2:00 مساءً بتوقيت مصر.





تردد قناة اون on الناقلة لمسلسل النهاية الحلقة ١٢





القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10864

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ :5/6





مسلسل النهاية





ويذكر أن مسلسل "النهاية" من بطولة وفكرة الفنان يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.



