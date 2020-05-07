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"دي قصتي وأنا كنت بتاع دوكو".. ناصر البرنس يهاجم محمد رمضان من جديد (فيديو)

الخميس 07/مايو/2020 - 02:57 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
اتهم ناصر البرنس صاحب سلسلة المطاعم الشهيرة الفنان محمد رمضان بالإساءة إليه وإلى أسرته من خلال مسلسله الرمضاني ‏الذي يحمل نفس الاسم.‏

أكد البرنس في فيديو نشره عبر حسابه على "فيس بوك" أن نجله يستقبل العديد من المكالمات الهاتفية من أصدقائه وزملائه الذين يتصلون به بسبب الشبه بينه ‏وبين الطفل "سيف" في المسلسل وأنه يحمل نفس الاسم، ويتسائلون "يا سيف هو بابا كان بياكل اخواته"!.‏

أضاف ناصر البرنس أن قصة المسلسل ليست قصته ولكن فيها جزء من قصته نافيا أن يكون بحاجة إلى المال أو أنه قام بإيذاء أحد ‏أفراد أسرته من أجل منفعة مادية.

أضاف أن محمد رمضان قد يقاضيه لو استخدم اسمه كمادة للدعاية ولذلك فهو لن يتنازل عن حقه ‏في استخدام اسمه في المسلسل.‏

أكد البرنس أن محمد رمضان استخدم جزءا من قصة حياته للترويج للمسلسل بدليل أن كثيرا من الناس بدأوا يتهمونه بأن قصة المسلسل ‏هي قصة حياته، وأنه تم استخدام الاسم من قبل ولكنه لم يتحرك قانونيًا مثلما فعل هذه المرة بسبب الإساءة إليه.‏


تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل ‏سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 ‏وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" ‏أحمد فهيم‎.‎

ناصر البرنس vs رضوان البرنس لمشاهدة جميع الفيديوهات على اليوتيوب من خلال الرابط...

تم النشر بواسطة ‏كبدة البرنس‏ في الأربعاء، ٦ مايو ٢٠٢٠

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