"دي قصتي وأنا كنت بتاع دوكو".. ناصر البرنس يهاجم محمد رمضان من جديد (فيديو)

اتهم ناصر البرنس صاحب سلسلة المطاعم الشهيرة الفنان محمد رمضان بالإساءة إليه وإلى أسرته من خلال مسلسله الرمضاني ‏الذي يحمل نفس الاسم.‏





أكد البرنس في فيديو نشره عبر حسابه على "فيس بوك" أن نجله يستقبل العديد من المكالمات الهاتفية من أصدقائه وزملائه الذين يتصلون به بسبب الشبه بينه ‏وبين الطفل "سيف" في المسلسل وأنه يحمل نفس الاسم، ويتسائلون "يا سيف هو بابا كان بياكل اخواته"!.‏





أضاف ناصر البرنس أن قصة المسلسل ليست قصته ولكن فيها جزء من قصته نافيا أن يكون بحاجة إلى المال أو أنه قام بإيذاء أحد ‏أفراد أسرته من أجل منفعة مادية.





أضاف أن محمد رمضان قد يقاضيه لو استخدم اسمه كمادة للدعاية ولذلك فهو لن يتنازل عن حقه ‏في استخدام اسمه في المسلسل.‏





أكد البرنس أن محمد رمضان استخدم جزءا من قصة حياته للترويج للمسلسل بدليل أن كثيرا من الناس بدأوا يتهمونه بأن قصة المسلسل ‏هي قصة حياته، وأنه تم استخدام الاسم من قبل ولكنه لم يتحرك قانونيًا مثلما فعل هذه المرة بسبب الإساءة إليه.‏









تدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل ‏سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 ‏وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" ‏أحمد فهيم‎.‎



