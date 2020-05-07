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الزمالك يكشف حقيقة رحيل بن شرقي في الصيف

الخميس 07/مايو/2020 - 03:09 ص
بن شرقي
بن شرقي
حسام مجدي


انتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة حول وجود رغبه لدى المغريي أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت العديد من التقارير الصحفية المغربية في الفترة الأخيرة أن نادي أولمبياكوس اليوناني قدم عرض ضخم للتعاقد مع بن شرقي في الصيف القادم.

ولكن كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن كل الأنباء المنتشرة حول وصول عرض لضم أشرف بن شرقي في الصيف.

وأكد مرتضى منصور أن الزمالك لا ينوي نهائيا بيع بن شرقي في نهاية الموسم الجاري نظرا لحاجة الفريق الشديدة له.

وقد شارك أشرف بن شرقي في ٢١ مباراة حتى الآن مع نادي الزمالك خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ٩ أهداف وصنع ٥ أهداف آخرين.

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