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برشلونة يخطط لضم صفقة مفاجأة في الصيف

الخميس 07/مايو/2020 - 03:11 ص
برشلونة
برشلونة
حسام مجدي


يخطط نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع صفقة مفاجأة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي أن برشلونة يرغب في التعاقد مع الروسي أليكسي ميرانشوك صانع ألعاب نادي لوكوموتيف موسكو في الصيف القادم.

وأشار الموقع إلى أن أريك أبيدال السكرتير  الفني لنادي برشلونة بدأ بالفعل التفاوض مع ميرانشوك لإقناعه بالانضمام إلى النادي في الصيف.

وكشف الموقع أن أبيدال ينوي استغلال أن عقد ميرانشوك مع لوكوموتيف سينتهي بنهاية عام ٢٠٢١ القادم ليقوم بضمه بمبلغ صغير.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع ميرانشوك الصيف القادم أبرزها نادي يوفنتوس الإيطالي.

وقد شارك أليكسي ميرانشوك في ٢٤ مباراة حتى الآن مع نادي لوكوموتيف موسكو خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم ٩ أهداف وصنع أهداف آخرين.

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