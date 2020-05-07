برشلونة يخطط لضم صفقة مفاجأة في الصيف









يخطط نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع صفقة مفاجأة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكد موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي أن برشلونة يرغب في التعاقد مع الروسي أليكسي ميرانشوك صانع ألعاب نادي لوكوموتيف موسكو في الصيف القادم.





وأشار الموقع إلى أن أريك أبيدال السكرتير الفني لنادي برشلونة بدأ بالفعل التفاوض مع ميرانشوك لإقناعه بالانضمام إلى النادي في الصيف.





وكشف الموقع أن أبيدال ينوي استغلال أن عقد ميرانشوك مع لوكوموتيف سينتهي بنهاية عام ٢٠٢١ القادم ليقوم بضمه بمبلغ صغير.





ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع ميرانشوك الصيف القادم أبرزها نادي يوفنتوس الإيطالي.



