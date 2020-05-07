آيتن عامر تتعالج نفسيًا

Advertisements

عرضت اليوم الحلقة الثانية عشر من مسلسل "فرصة تانية" على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.



وبدأت الحلقة وآيتن عامر "ريهام" وهي في أول جلسة من جلسات العلاج النفسي، كانت تتعالج في منزلها، أخبر الطبيب والدها أنها أُصيب بالاكتئاب حاد، كما أخبر والدها أنه يجب أن تستكمل علاجها في المستشفى".



ورفض والد ريهام، فنصحه الطبيب بهذا مرة ثانية حتى لا تؤذي نفسها، لا تفكر في الإنتحار مرة إخرى، طلب منه والدها أن لا تذهب وأنه سيجلس معها دائماً حتى لا يتحدثوا عنها الناس.



ثم أتت صديقة ريهام لها المنزل لتزورها، طلببت منها ريهام بأن تساعدها على الهروب من المنزل ولكنها فشلت وأمسك بها والدها.



يذكر أن مسلسل "فرصة تانية" بطولة كل من :" ياسمين صبري وأحمد مجدي وهبة مجدي وأيتن عامر وإدوارد ودياب ومحمود البزاوي وأشرف زكي وهبة عبدالغني وابتهال الصريطي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.

