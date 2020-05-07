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الحلقة الـ13 من "بـ100 وش" مشادة بين آسر ياسين وأصدقائه.. ونيللي كريم تٌفكر في عملية نصب جديدة

الخميس 07/مايو/2020 - 04:27 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
تبدأ الحلقة 13 من مسلسل "بـ100 وش" بمقابلة "سكر" نيللي كريم، ووالدتها حنان يوسف، شخص يردي الإرتباط بشقيقتها.

يدخل "حمادة" إسلام إبراهيم، في حالة إكتئاب بسبب حبه الشديد لشقيقة "سكر" ولكنها تحب شخصًا آخر، ويظهر وهو يستمع إلى حديث "نادية" مع حبيبها، مما جعله يحزن بشدة.

تحاول صديقة "سكر" زينب غريب، إقناعها بضرورة التفكير في عملية نصب جديدة من أجل تجهيز الكوافير الخاص بهما وافتتاحه، ولكن يحتاج إلى مزيد من الأموال.

يظهر "عمر" آسر ياسين، مع صديقته "ماجي" علا رشدي، في حفل زفاف صديقه، ويلتقي بزملائه وتحدث بينه وبين "باسم" لؤي عمران، مشادة بسبب "شيرين" حبيبته السابقة، والتي أصبحت زوجة صديقه.

وفي مشهد آخر تحكي "ماجي" عن حياتها من وهي طفلة وكيف تعرفت على "عمر" وأصبح صديقها المقرب.

تخرج "ماجي" من الحفل مع "عمر" وهو في حالة غياب عن الوعي لشربه الكثير من الكحول.

وتنتهي الحلقة بمغادرة "ماجي" سيارة "عمر" بعد حديث مطول بينهما، وتركته وحيدًا، وعاد إلى المنزل.

مسلسل "بـ100 وش" بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، إسلام إبراهيم، علا رشدي، سلوى محمد علي، حنان يوسف، تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، ومن إخراج كاملة أبو ذكري.

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