هبة مجدي تلتقط صور لزوجها هو يتاجر بالمخدرات في "فرصة تانية"

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عُرضت اليوم الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "فرصة تانية" على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.



وتجسست هبه مجدي "مريم" على زوجها، من خلال إعطائه منوم على الطعام، نقل بيانات هاتفه على جهاز الحاسب الآلى الخاص بها، فعملت أنه يتاجر في المخدرات ويقوم بتسليمها من خلال السيارت التي يشتريها.



فعملت بموعد تسليم البضاعة وراقبته، قامت بتصويره، أرسلت له في اليوم الثاني على شركته صورة من التسلم، مما أدهش مدحت "دياب" ، خاف، عندما ذهب لبيته وضعت له صورة أما المنزل مما جعله يقلق ويخاف أكثر، لكنها فاجئته في نهاية الحلقة أنها اكتشفت طبيعة عمله.



يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.





كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

