Advertisements

هبة مجدي تلتقط صور لزوجها هو يتاجر بالمخدرات في "فرصة تانية"

الخميس 07/مايو/2020 - 05:13 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
عُرضت اليوم الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "فرصة تانية" على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.

وتجسست هبه مجدي "مريم" على زوجها، من خلال إعطائه منوم على الطعام، نقل بيانات هاتفه على جهاز الحاسب الآلى الخاص بها، فعملت أنه يتاجر في المخدرات ويقوم بتسليمها من خلال السيارت التي يشتريها.

فعملت بموعد تسليم البضاعة وراقبته، قامت بتصويره، أرسلت له في اليوم الثاني على شركته صورة من التسلم، مما أدهش مدحت "دياب" ، خاف، عندما ذهب لبيته وضعت له صورة أما المنزل مما جعله يقلق ويخاف أكثر، لكنها فاجئته في نهاية الحلقة أنها اكتشفت طبيعة عمله.

يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.


كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

أخبار تهمك

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

هكذا نعت كنزي نجلة عمرو دياب جدتها

منذ ساعة و 24 دقيقة

"دي قصتي وأنا كنت بتاع دوكو".. ناصر البرنس يهاجم محمد رمضان من جديد (فيديو)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

متحدث الحكومة يعلق على واقعة الإفطار الجماعي ببولاق (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الموت يفجع طليقة عمرو دياب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاة ممرضة بـ"كورونا" في مستشفى جامعة طنطا

منذ حوالي 14 ساعة

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتخذ هذا القرار فى حال إلغاء الدوري

منذ ساعة و نصف

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ ساعتين و 39 دقيقة

"الصحة": تسجيل 387 إصابة جديدة بالكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ يوم

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ حوالي 16 ساعة

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

منذ يوم

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

منذ حوالي 12 ساعة

ننشر صورة فرد الأمن المتوفى بحادث سيارة بمحل حلواني بالعمرانية

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:01 ص

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

10:51 م

"دي قصتي وأنا كنت بتاع دوكو".. ناصر البرنس يهاجم محمد رمضان من جديد (فيديو)

02:57 ص

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

08:17 ص

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

01:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة