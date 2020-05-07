هكذا نعت كنزي نجلة عمرو دياب جدتها

قامت كنزي، ابنة الهضبة عمرو دياب بنشر فيديو خاص لجدتها والتي توفت منذ ساعات وتعتبر والدة والدتها زينة عاشور.ونشرت كنزي، الفيديو علي حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "الانستجرام" وقامت بوداع جدتها.بينما نشرت شقيقتها جانا دياب، فيديو قديم مع جدتها رئيفة النورى، عبر حسابها بموقع انستجرام، وعلقت : " أحبك تيتا.. أشكرك على إعطائي هذه الأسرة المدهشة والمحبة، أشكرك على إعطائي ماما وخالاتي وأبناء عمومتي...أحبكم جميعاً وأحبكم تيتا.أنا ممتن جدا لكم ، علك ترقدي في سلام وسعادة. أحبك تيتا ".الموقف نفسه فعله عبدالله شقيقهما، ونشر فيديو لجدته عبر "الانستجرام" وعلق: "سنفتقدك أكثر مما تتخيلي تيتا، نتمنى أن تبقى روحك في سلام".السيدة رئيفة النوري هي والدة زينة عاشور، الزوجة الثانية لعمرو دياب بعد شيرين رضا، والتي أنجب منها كنزي وجنا وعبدالله.