Advertisements

هكذا نعت كنزي نجلة عمرو دياب جدتها

الخميس 07/مايو/2020 - 04:16 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
قامت كنزي، ابنة الهضبة عمرو دياب بنشر فيديو خاص لجدتها والتي توفت منذ ساعات وتعتبر والدة والدتها زينة عاشور.

ونشرت كنزي، الفيديو علي حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "الانستجرام" وقامت بوداع جدتها.

بينما نشرت شقيقتها جانا دياب، فيديو قديم مع جدتها رئيفة النورى، عبر حسابها بموقع انستجرام، وعلقت : " أحبك تيتا.. أشكرك على إعطائي هذه الأسرة المدهشة والمحبة، أشكرك على إعطائي ماما وخالاتي وأبناء عمومتي...أحبكم جميعاً وأحبكم تيتا.أنا ممتن جدا لكم ، علك ترقدي في سلام وسعادة. أحبك تيتا ".

الموقف نفسه فعله عبدالله شقيقهما، ونشر فيديو لجدته عبر "الانستجرام" وعلق: "سنفتقدك أكثر مما تتخيلي تيتا، نتمنى أن تبقى روحك في سلام".


السيدة رئيفة النوري هي والدة زينة عاشور، الزوجة الثانية لعمرو دياب بعد شيرين رضا، والتي أنجب منها كنزي وجنا وعبدالله.

View this post on Instagram

I love you Teta. With the angels now 👼🏼

A post shared by Kinzy Diab (@kinzydiab) on

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو دياب

أخبار تهمك

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الأهلي يتخذ هذا القرار فى حال إلغاء الدوري

منذ ساعة و نصف

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

"الصحة": تسجيل 387 إصابة جديدة بالكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

الموت يفجع طليقة عمرو دياب

منذ حوالي 8 ساعات

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ يوم

متحدث الحكومة يعلق على واقعة الإفطار الجماعي ببولاق (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وفاة ممرضة بـ"كورونا" في مستشفى جامعة طنطا

منذ حوالي 14 ساعة

هكذا نعت كنزي نجلة عمرو دياب جدتها

منذ ساعة و 22 دقيقة

"دي قصتي وأنا كنت بتاع دوكو".. ناصر البرنس يهاجم محمد رمضان من جديد (فيديو)

منذ ساعتين و 42 دقيقة

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

منذ يوم

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

منذ حوالي 12 ساعة

ننشر صورة فرد الأمن المتوفى بحادث سيارة بمحل حلواني بالعمرانية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ حوالي 16 ساعة

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

أول ظهور لـ ابنة عمرو دياب بعد صورتها الفاضحة مع شاب يهودي (فيديو)

زوجة عمرو دياب تلتقط صورة تذكارية برفقة أبنائها في أحدث ظهور لهم

ابنة عمرو دياب تزيد حيرة متابعيها بسبب هذه الصورة ؟

"دبلة" عمرو دياب تحدث ضجة على السوشيال ميديا (صورة)

زينة عاشور تحتفل بعيد ميلاد توأمها كنزي وعبدالله عمرو دياب (فيديو)

شاهد.. كيف احتفلت زينة عاشور بعيد ميلاد توأمها كنزي وعبدالله عمرو دياب (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:01 ص

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

10:51 م

"دي قصتي وأنا كنت بتاع دوكو".. ناصر البرنس يهاجم محمد رمضان من جديد (فيديو)

02:57 ص

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

08:17 ص

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

01:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة