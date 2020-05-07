بـ10 دولارات في أستراليا.. كمامة فرعونية تحميك من كورونا (صور)

صممت إحدى الشركات الأسترالية كمامات الحماية من فيرس كورونا مستخدمين رموز الهيروغليفية، وهي الكتابة المصرية القديمة، وعرضت على موقعها الإلكتروني ما يقرب من 25 شكلًا مختلفًا لتلك الكمامات التي حملت اسم "أقنعة مصرية".





والشركة لم تبع الكمامات فقط، بل عرضت بيع التصاميم أيضًا، حيث جاء الإعلان، "اشتر أقنعة مصرية وتصميمات خام"، وأضاف الإعلان أن كل 4 تصميمات يشتريها العميل يحصل على خصم 20 %.





وجاءت تلك الأقنعة متنوعة بشكل كبير، حيث حملت علامة العنخ أو الحياة، وكذلك وجه الملك توت عنخ آمون، والقناع الذهبي له، ووجه الملكة نفرتيتي، وغيرها من الرمزيات المصرية القديمة.





ويعتبر استغلال الرموز المصرية القديمة ظاهرة عالمية، وهو ما يدر ربحًا كبيرًا للشركات والمواقع التسويقية، والموقع الذي يعرض الكمامات الحالية استرالي الجنسية، ويصل سعر القناع الواحد عليه إلى 9.99 دولار، أي ما يساوي 150 جنيهًا مصريًا.



