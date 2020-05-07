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بـ10 دولارات في أستراليا.. كمامة فرعونية تحميك من كورونا (صور)

الخميس 07/مايو/2020 - 06:15 ص
الكمامات الفرعونية
الكمامات الفرعونية
حسام زيدان
صممت إحدى الشركات الأسترالية كمامات الحماية من فيرس كورونا مستخدمين رموز الهيروغليفية، وهي الكتابة المصرية القديمة، وعرضت على موقعها الإلكتروني ما يقرب من 25 شكلًا مختلفًا لتلك الكمامات التي حملت اسم "أقنعة مصرية". 

والشركة لم تبع الكمامات فقط، بل عرضت بيع التصاميم أيضًا، حيث جاء الإعلان، "اشتر أقنعة مصرية وتصميمات خام"، وأضاف الإعلان أن كل 4 تصميمات يشتريها العميل يحصل على خصم 20 %. 

وجاءت تلك الأقنعة متنوعة بشكل كبير، حيث حملت علامة العنخ أو الحياة، وكذلك وجه الملك توت عنخ آمون، والقناع الذهبي له، ووجه الملكة نفرتيتي، وغيرها من الرمزيات المصرية القديمة. 

ويعتبر استغلال الرموز المصرية القديمة ظاهرة عالمية، وهو ما يدر ربحًا كبيرًا للشركات والمواقع التسويقية، والموقع الذي يعرض الكمامات الحالية استرالي الجنسية، ويصل سعر القناع الواحد عليه إلى 9.99 دولار، أي ما يساوي 150 جنيهًا مصريًا. 

الجدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ظهر في البداية من مدينة ووهان بالصين، وانتقل بعدها إلى غالبية دول العالم، وأصاب حتى الآن نحو ثلاثة ملايين و818 ألف شخص، وقتل نحو 264 ألف شخص.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، خروج 85 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1815 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2314 حالة، من ضمنهم الـ 1815 متعافيًا. 

وأضاف أنه تم تسجيل 387 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة جديدة. وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. 

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 7588 حالة من ضمنهم 1815 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و469 حالة وفاة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
بـ10 دولارات في أستراليا.. كمامة فرعونية تحميك من كورونا (صور)
بـ10 دولارات في أستراليا.. كمامة فرعونية تحميك من كورونا (صور)
بـ10 دولارات في أستراليا.. كمامة فرعونية تحميك من كورونا (صور)
بـ10 دولارات في أستراليا.. كمامة فرعونية تحميك من كورونا (صور)
بـ10 دولارات في أستراليا.. كمامة فرعونية تحميك من كورونا (صور)
بـ10 دولارات في أستراليا.. كمامة فرعونية تحميك من كورونا (صور)
بـ10 دولارات في أستراليا.. كمامة فرعونية تحميك من كورونا (صور)
بـ10 دولارات في أستراليا.. كمامة فرعونية تحميك من كورونا (صور)
بـ10 دولارات في أستراليا.. كمامة فرعونية تحميك من كورونا (صور)
بـ10 دولارات في أستراليا.. كمامة فرعونية تحميك من كورونا (صور)
بـ10 دولارات في أستراليا.. كمامة فرعونية تحميك من كورونا (صور)
بـ10 دولارات في أستراليا.. كمامة فرعونية تحميك من كورونا (صور)
بـ10 دولارات في أستراليا.. كمامة فرعونية تحميك من كورونا (صور)
بـ10 دولارات في أستراليا.. كمامة فرعونية تحميك من كورونا (صور)
بـ10 دولارات في أستراليا.. كمامة فرعونية تحميك من كورونا (صور)
بـ10 دولارات في أستراليا.. كمامة فرعونية تحميك من كورونا (صور)
بـ10 دولارات في أستراليا.. كمامة فرعونية تحميك من كورونا (صور)
بـ10 دولارات في أستراليا.. كمامة فرعونية تحميك من كورونا (صور)

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