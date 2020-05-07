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الأهلي يتخذ هذا القرار فى حال إلغاء الدوري
الخميس 07/مايو/2020 - 04:06 ص
محمد جمال
كشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب سيتخذ قرار هام فى حال إلغاء بطولة الدوري المصري الممتاز، هذا الموسم، بعدما توقف النشاط بسبب فيروس كورونا المستجد.
وترددت أنباء صحفية أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب سيقوم لتخفيض عقود اللاعبين بشكل إجباري، فى حال إلغاء بطولة الدوري المصري.
ويذكر أن النادي الأهلي كان أصدر بيان رسمي في الأيام الماضية يعلن من خلاله ضرورة استكمال الموسم الجاري، نظرًا للأضرار المادية والفنية التي ستقع على جميع الأندية المصرية حال الإلغاء.