الأهلي يتخذ هذا القرار فى حال إلغاء الدوري









كشفت تقارير صحفية أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب سيتخذ قرار هام فى حال إلغاء بطولة الدوري المصري الممتاز، هذا الموسم، بعدما توقف النشاط بسبب فيروس كورونا المستجد.





وترددت أنباء صحفية أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب سيقوم لتخفيض عقود اللاعبين بشكل إجباري، فى حال إلغاء بطولة الدوري المصري.



