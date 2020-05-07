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سيرين عبدالنور تفاجئ ملحم زين بطلب غريب.. ماذا فعلت؟

الخميس 07/مايو/2020 - 05:27 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
خطفت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور الأنظار في الحلقة ال 13 برنامج سهرانين ويشاركها التقديم الفنان أحمد فهمي وذلك عبر فضائية mbc.

وحل ريس الأغنية اللبنانية ملحم زين ضيفًا مع سيرين وأحمد فهمي، وخلال الحلقة فاجأته سيرين بطلب غريب على الهواء.

وكان طلبها هو أن يغني لها أغنية ضعف نظر وهي تتر مسلسل العودة وبالفعل وافق وأبدع في تقديمها.

يبث البرنامج عبر شاشة mbc1 في تمام الساعة 1صباحا بتوقيت السعودية ولبنان والساعة 12 توقيت القاهرة، ومن المقرر أن تحتوي الحلقات علي مفاجآت كثيرة، وكانت النجمة اللبنانية نانسي عجرم هي مفاجأة حلقة اليوم.

وكانت سيرين قد روجت للبرنامج عبر تويتر قائلة: ‏انا وصديقي ‎#احمد_فهمي رح نطل عليكن ابتداءً من بكرا بالشهر الكريم بأجواء حلوة ورح تسمعو غنية كتير ايجابية ومفاجآت والعاب رح تحبوها بالاضافة لمقابلات مع اهم نجوم العالم العربي.

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