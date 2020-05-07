Advertisements

ديكورات "الفتوة" تخطف أنظار الجمهور وخاصة مشاهد غادة طلعت

الخميس 07/مايو/2020 - 04:31 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد



خطفت الفنانة الشابة غادة طلعت الست "ثريا"، الأنظار في الحلقة الثالثة عشر من مسلسل الفتوة المذاع علي قناة الحياة، وايضا أصبحت ديكورات المسلسل حديث السوشيال ميديا نظرا لاشادتهم بالسيناريو والحوار في الحارة وايضا ديكورات الحارة والتي تسبق قرن مضي.

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس
ديكورات "الفتوة" تخطف أنظار الجمهور وخاصة مشاهد غادة طلعت
ديكورات "الفتوة" تخطف أنظار الجمهور وخاصة مشاهد غادة طلعت
ديكورات "الفتوة" تخطف أنظار الجمهور وخاصة مشاهد غادة طلعت
ديكورات "الفتوة" تخطف أنظار الجمهور وخاصة مشاهد غادة طلعت
ديكورات "الفتوة" تخطف أنظار الجمهور وخاصة مشاهد غادة طلعت
ديكورات "الفتوة" تخطف أنظار الجمهور وخاصة مشاهد غادة طلعت
ديكورات "الفتوة" تخطف أنظار الجمهور وخاصة مشاهد غادة طلعت
ديكورات "الفتوة" تخطف أنظار الجمهور وخاصة مشاهد غادة طلعت
ديكورات "الفتوة" تخطف أنظار الجمهور وخاصة مشاهد غادة طلعت
ديكورات "الفتوة" تخطف أنظار الجمهور وخاصة مشاهد غادة طلعت
ديكورات "الفتوة" تخطف أنظار الجمهور وخاصة مشاهد غادة طلعت
ديكورات "الفتوة" تخطف أنظار الجمهور وخاصة مشاهد غادة طلعت

أخبار تهمك

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ ساعتين و 38 دقيقة

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة": تسجيل 387 إصابة جديدة بالكورونا.. و17 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

متحدث الحكومة يعلق على واقعة الإفطار الجماعي ببولاق (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

ننشر صورة فرد الأمن المتوفى بحادث سيارة بمحل حلواني بالعمرانية

منذ حوالي 5 ساعات

بالمستندات.. إنذار على يد محضر لوقف مسلسل النهاية يكشف مفاجأة

منذ يوم

الموت يفجع طليقة عمرو دياب

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتخذ هذا القرار فى حال إلغاء الدوري

منذ ساعة و نصف

"دي قصتي وأنا كنت بتاع دوكو".. ناصر البرنس يهاجم محمد رمضان من جديد (فيديو)

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يخطف صفقة كبرى من الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

هكذا نعت كنزي نجلة عمرو دياب جدتها

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. وفاة ممرضة بـ"كورونا" في مستشفى جامعة طنطا

منذ حوالي 14 ساعة

بيان مهم بشأن جنازة الشيخ الطبلاوي

منذ يوم

عاجل.. توجيهات مهمة من الرئيس السيسي بشأن سيناء

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:01 ص

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

مفيد فوزي يزف بشرى سارة عن فيروس كورونا (فيديو)

10:51 م

"دي قصتي وأنا كنت بتاع دوكو".. ناصر البرنس يهاجم محمد رمضان من جديد (فيديو)

02:57 ص

"مش بالعدد".. مدير حميات إمبابة يفجر مفاجأة عن كورونا (فيديو)

08:17 ص

عاجل| وزير التعليم: "الدراسة هتكون يومين فقط" في هذه الحالة

01:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة