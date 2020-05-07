ديكورات "الفتوة" تخطف أنظار الجمهور وخاصة مشاهد غادة طلعت

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خطفت الفنانة الشابة غادة طلعت الست "ثريا"، الأنظار في الحلقة الثالثة عشر من مسلسل الفتوة المذاع علي قناة الحياة، وايضا أصبحت ديكورات المسلسل حديث السوشيال ميديا نظرا لاشادتهم بالسيناريو والحوار في الحارة وايضا ديكورات الحارة والتي تسبق قرن مضي.



مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس