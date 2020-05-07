آيتن عامر لـ"الفجر الفني" لو دوري مكنش حلو في "فرصة تانية" مكنتش عملت المسلسل

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كشفت الفنانة آيتن عامر عن مشاركتها في البطولة مع ياسمين صبري في مسلسل "فرصة تانية".





وفي تصريح خاص لـ "الفجر الفني" قالت آيتن:" أنا ماخدتش إني أشارك ياسمين صبري في البطولة، لأن أنا في الآخر لديا دوري، ولو مش حلو مكنتش هعمل المسلسل كله" .





وأستكملت حديثها قائلة:"حتى لو بطل العمل أحسن نجم في الكون، أنا أهم حاجة بالنسبالي دوري يبقى حلو ، مش مهم مع مين المهم دوري حلو".





يذكر أن مسلسل"فرصة تانية" يذاع على قناة "أون" في تمام الساعة 7:45 مساءً، على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.



كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف

