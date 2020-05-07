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تعرف على رسالة مروة الأزلي لبدرية طلبة
الخميس 07/مايو/2020 - 05:54 ص
يارا أحمد
وجهت الفنانة الشابة مروة الازلي، رسالة للفنانة بدرية طلبة واشتهرت مروة بصور عربة الكبدة من كواليس فيلم "صندوق الدنيا".
ونشرت صورة تجمعها ببدرية طلبة علي صفحتها الرسمية بموقع الانستجرام الشهير وعلقت عليها قائلة: "لوزه الخاينه مع القمر السكر الزياده ستهم عظمظم النجمة بدرية طلبة".
مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.
ونشرت صورة تجمعها ببدرية طلبة علي صفحتها الرسمية بموقع الانستجرام الشهير وعلقت عليها قائلة: "لوزه الخاينه مع القمر السكر الزياده ستهم عظمظم النجمة بدرية طلبة".
مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.
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لوزه الخاينه مع القمر السكر الزياده ستهم عظمظم النجمه @badriatolbaofficial ⭐️ من كواليس مسلسل #البرنس للنجم #محمد_رمضان والنجوم #نور_اللبنانيه #نجلاء_بدر #احمد_زاهر #روچينا #ادوارد #رحاب_الجمل #محمد_علاء #ريم_سامي #محمد_مهران #داش #عبد_العزيز_مخيون #سلوي_عثمان #صفاء_الطوخي #أنعام_الجريتلي اخراج النجم #محمد_سامي انتاج #سينرجي_تامر_مرسي mbc1 #dmc #مروه_الازلي
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