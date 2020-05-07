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كيكي سيتين يجهز لاعب شاب لبرشلونة في الموسم الجديد

الخميس 07/مايو/2020 - 04:42 ص
كيكي سيتين
كيكي سيتين
محمد الدمتناوي
أشار تقرير صحفي، أن كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة، يحاول تجهيز لاعب شاب من أجل الاعتماد عليه بعد عودة المنافسه من جديد.

وتوقف النشاط الكروي في إسبانيا منذ شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن كيكي سيتين قرر منح الفرصه للاعب الشاب رامون رودريجيز خيمينيز، الشهير بإسم "مونتشو".

وشارك رودريجيز في 26 مباراة مع الفريق الرديف هذا الموسم في مركز خط الوسط، تمكن من تسجيل ثمانية أهداف، ومرر ثلاث تمريرات حاسمة.

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